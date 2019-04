Jaarlijks onderzoek naar overlast 24-uursopvang

Dat schrijft wethouder Rutger Groot Wassink in een brief aan de gemeenteraad.



De gemeente heeft op dit moment zeven locaties aangewezen voor de opvang van in totaal 500 ongedocumenteerde asielzoekers. Uiteindelijk moeten dat maximaal 23 locaties worden, met per locatie plaats voor gemiddeld dertig personen.



Meting

Voorafgaand aan de komst van de 24-uursopvang start de gemeente met een draagvlakmeting om te weten hoe de buurt de voorziening ervaart. Die meting wordt vervolgens elk jaar herhaald.



In het onderzoek wordt omwonenden gevraagd wat ze van de opvang vinden, hoe ze de communicatie ervaren en of ze overlast hebben. Daarnaast worden cijfers meegenomen uit de Veiligheidsmonitor over overlast, criminaliteit en gevoelens van onveiligheid.



Akkoord

Eind april worden de mogelijke locaties aan het college voorgelegd. In juli moeten de eerste deuren opengaan. Het akkoord dat eind vorig jaar tussen het Rijk en vijf gemeenten werd gesloten, betreft een proef van drie jaar. In Amsterdam zullen ongedocumenteerden maximaal anderhalf jaar in de opvang verblijven.