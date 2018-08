Jaarlange vergunning voor een park 'niet haalbaar'

Na afloop van het festival moeten we zelf de troep opruimen, en eventuele schade vergoeden Sjoerd Wynia

Denise Eikelenboom, een van de initiatiefnemers van Mokum Reclaimed, benadrukt dat ze niet tegen evenementen is. "Maar laat organisaties geschikte locaties afhuren, zoals bijvoorbeelde de Ziggo Dome. Er is iets fundamenteel mis als bedrijven gratis openbare ruimte krijgen om een commercieel feest te organiseren, terwijl bewoners niet van het park gebruik kunnen maken."



"Dat wij die ruimte gratis gebruiken is een misvatting," reageert Sjoerd Wynia van festival Milkshake. "Wij betalen een commerciële huur voor het gebruik van het Westerpark. Na afloop van het festival moeten we zelf de troep opruimen, en eventuele schade vergoeden."



Eerlijk verdelen

De gemeente bevestigt dat organisatoren voor het Westerpark naast het bedrag voor een vergunning ook een voor het gebruik van het park moeten betalen. Of dat voor andere parken ook geldt kon de gemeente woensdag niet zeggen.



Wynia: "We moeten de beschikbare ruimte eerlijk verdelen. In de winter is de Ziggo Dome een mooie locatie, maar in de zomer willen mensen naar buiten."



Festivals Loveland en Appelsap, die ook dit weekend evenementen organiseren, waren door drukte niet bereikbaar voor commentaar.



