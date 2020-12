Jaar celstraf voor Top 600-crimineel die iemand tegen het hoofd schopte

De rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP

Dat staat in een vonnis dat de Amsterdamse rechter woensdag heeft gewezen.

De man is een bekende van justitie, zit in de Top 600 van jonge criminelen en heeft vaker diefstal gepleegd, vaak onder invloed. Hij moet zich laten opnemen in een zorginstelling en krijgt een alcoholverbod.

Vrije trap

Op 27 juni 2020 liep het slachtoffer over de Lange Leidsedwarsstraat, waar hij door de 27-jarige man in zijn gezicht werd geslagen. Het leidde tot een vechtpartij, waarbij de man het slachtoffer meermaals heeft geschopt, zo blijkt uit camerabeelden. Het slachtoffer kreeg daardoor een hersenschudding.

De laatste trap heeft ie genomen met een aanloop – ‘alsof hij een vrije trap neemt bij voetbal’, schrijft de rechter in het vonnis – terwijl het slachtoffer weerloos op de grond lag. De dader beriep zich er nog op dat hij sportschoenen droeg, met zachte zolen, maar dat bleek volgens de rechter onwaar te zijn.

Post verscheuren

Waar het Openbaar Ministerie twee jaar celstraf eiste, ging de rechter daar niet in mee: ook het slachtoffer had aandeel in het ontstaan van de vechtpartij. Desalniettemin ontvangt het slachtoffer zo’n 1300 euro aan schadevergoeding.

In de zaak werd overigens ook het feit meegenomen dat de man op Tweede Kerstdag in december 2019 andermans post heeft opengescheurd. Ook ten aanzien daarvan is hij veroordeeld, voor vernieling.