Jaar cel voor omgekochte medewerker gevangenis Zaanstad

De vrouw die het geld aanbood, krijgt twee maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 100 uur.



De telefoon was bedoeld voor de ex-vriend van de vrouw, die in de penitentiaire inrichting een straf uitzit. De gevangenismedewerker kwam in beeld tijdens een al lopend onderzoek.



Hasj

Hij werd vervolgens op zijn werk aangehouden nadat in zijn onderbroek een plak hasj werd gevonden. Ook voor het smokkelen van de hasj heeft de man geld aangenomen. Bij doorzoeking van zijn auto vond de politie nog meer hasj en de telefoon die de man naar binnen had willen smokkelen.



In de relatief nieuwe Zaanse gevangenis in Westzaan, de vervanger van onder meer de Bijlmerbajes, worden regelmatig drugs en telefoons aangetroffen, bleek in 2017 uit onderzoek van Het Parool.



De gevangenis in Zaanstad is de grootste en modernste van Nederland en biedt plaats aan zo'n duizend gedetineerden, waaronder ook psychiatrische patiënten.



