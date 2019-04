Jaar cel voor Marwan K. van voetbalclub OFC voor witwassen

Hoewel niet vast staat of K. ruim een miljoen euro aan misdaadgeld heeft witgewassen van 2011 tot 2016, zoals justitie stelt, staat volgens de rechters wel vast dat hij 'honderdduizenden euro's heen en weer heeft geschoven tussen Jordanië en Nederland'.



Wisselkantoor

'Wat de herkomst van de via een wisselkantoor uit Jordanië overgemaakte geldbedragen is, is door verdachte geenszins inzichtelijk gemaakt.' K. zegt dat het ging om geld dat hij van twee vermogende zakenlieden had geleend, onder wie een ander bestuurslid van OFC, en om giften van zijn vader.



Dat zijn vader in Jordanië 'zeer vermogend is', heeft K. volgens de rechtbank op geen enkele manier 'concreet gemaakt'. In het vonnis stellen de rechters dat hij 'ook na doorvragen op de zitting niet veel verder (komt) dan dat dit nou één keer zo is en dat velen dit bevestigen. Verdachte heeft echter geen enkel aanknopingspunt gegeven om zijn verklaring te kunnen verifiëren'.



Volgens zijn advocaat Adèle van der Plas staat K. in Oostzaan bekend als 'de kroonprins van Jordanië' en weet iedereen dat hij van zeer gegoede komaf is. De rechtbank: 'De blote stelling van verdachte dat zijn vader vermogend is, is onvoldoende om het witwasvermoeden te weerleggen'. Minstens vier ton die K. uit Jordanië kreeg, kan hij volgens de rechtbank niet verklaren.



Gehuurde bolides

De rechtbank ziet overigens geen rechtstreeks bewijs dat de tonnen uit concrete misdrijven afkomstig zijn, maar dat is in een witwaszaak niet nodig.



K. leidde een luxeleven en deed vaak contante stortingen, terwijl hij geen regulier inkomen of eigen vermogen had. Hij kocht tientallen exclusieve horloges, maakte prijzige reizen, had drie panden op zijn naam, reed gehuurde bolides van bijna 1200 euro in de maand, gaf zijn vriendin geld om zijn rekeningen te betalen en 'gaf en deelde' veel geld uit, ook aan prostituees, had officier van justitie twee weken geleden op de zitting gesteld. Hij leek veel witgewassen geld in OFC te steken, maar dat is in het strafdossier niet hard gemaakt.



De rechters vinden niettemin dat de aanklager een te milde straf had geëist en gaan daar fors overheen omdat witwassen de maatschappij ontwricht.



Twee dure horloges en twee ringen worden verbeurd verklaard. Een horloge van Audemars Piguet die volgens K. van een vriend is, krijgt hij terug als hij dat kan bewijzen.



