Jaap Edenbaan weken volgeboekt: ‘Schaatsen is een uitlaatklep’

Jaap Edenbaan. Beeld anp

“Schaatsers,” schalt het door de speakers op de Jaap Edenbaan. “Ik wil u nog even erop attenderen: houd alstublieft afstand van de mensen voor, achter en naast u.”

Het is rustig op de schaatsbaan in Oost. Dinsdagmiddag zijn er zo’n zeventig mensen aan het schaatsen. Normaal gesproken is dat rond de kerstvakantie wel anders, maar vanwege de recente lockdown zijn er per uur maximaal honderd mensen tegelijk toegestaan. Zestig mensen met een zogeheten rittenkaart, en veertig losse kaarten.

Veilig sporten

In Amsterdam is de schaatsbaan momenteel een van de weinige plekken waar nog gesport kan worden. Vandaar dat de kaartjes tot 19 januari helemaal uitverkocht zijn. “We waren echt net op tijd met reserveren,” zegt Susan Smudde (47), terwijl ze zich met haar twee zoons over het ijs beweegt. “Het is een sport, maar we doen het ook voor de lol. Het is het enige dat nog kan in de kerstvakantie.”

“We hebben veel aanpassingen gedaan zodat een beperkt aantal mensen veilig kan bewegen,” benadrukt directeur Joris Wouters. “Dat is nu onze functie. Voor de recreatie en dagjesmensen hebben we weinig plek.” De ijshal is dicht, net als de horeca. De focus ligt alleen nog op het schaatsen op de buitenbaan.

Honderden bankjes

Om daar te komen moeten bezoekers via een speciaal opgebouwde brug over het ijs, naar het terrein in het midden van de baan. Daar staan honderden bankjes opgesteld, waarop de schaatsers hun schoeisel kunnen omwisselen, zonder in de buurt van anderen te komen. Per uur is een andere kant van het terrein open. Zodat aankomende en vertrekkende mensen elkaar nooit tegen het lijf lopen.

“Het is heel veilig ingericht. Er zijn mensen bij die alles in goede banen leiden. En zelfs tijdens het schaatsen zorgen werknemers dat er afstand gehouden wordt,” zegt Lot Meijer (62) voor de ingang van het terrein.

“Het is vooral fijn dat we zo veel ruimte hebben nu.” Samen met Rosemarijn Roes (66) komt ze twee keer per week schaatsen. De twee zijn fanatiek en hebben beiden een rittenkaart. “Het is een uitlaatklep, dus ik ben erg blij dat dit nog open is,” zegt Roes. “Als het niet meer kan, word ik ongelukkig.”