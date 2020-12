Jaap Edenbaan tot 19 januari helemaal volgeboekt

Jaap Edenbaan. Beeld anp

En dat heeft alles te maken met de nieuwe beperkingen van het kabinet. Daardoor worden per uur slechts veertig schaatsers toegelaten op de ijsvloer in de buitenlucht. “Daarna kijken we of we weer losse kaarten kunnen verkopen,” zegt woordvoerder Joris Wouters van de Jaap Edenbaan.

Veertig schaatsers staan in schril contract met normale winters waarin Amsterdammers massaal hun lange streken met de handen op de rug zetten. Op drukke avonden maken al gauw duizend schaatsers hun rondjes op het ijs. Voordat de strengere lockdown vorige week werd ingevoerd, had de Jaap Edenbaan plaats voor honderd schaatsers per uur.

Bruggen

“We hebben tal van maatregelen genomen om alles mogelijk te maken,” zegt Wouters. “Elke schaatser heeft zijn eigen plek op een bankje op het middenterrein. We hebben bruggen over het ijs gemaakt om zo de looproutes te creëren. Tot nu toe werkt dat heel goed.”