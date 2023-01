JA21 vreest voor afname acute zorgcapaciteit Amsterdam door fusie VUmc en AMC

Het VU medisch centrum. Beeld Remko de Waal/ANP

In vragen aan burgemeester Femke Halsema stelt JA21 dat de bestuurlijke fusie van het AMC en VUmc tot Amsterdam UMC – in 2018 – leidt tot een afname van de acute zorgcapaciteit in Amsterdam. Als bij een groot ongeluk op Schiphol of in de haven ineens veel zwaargewonden zorg nodig hebben, is Amsterdam slechter af dan voor die fusie, concludeerde Roland de Jong, fractievertegenwoordiger van JA21, vorige week in de gemeenteraad.

De Jong beroept zich onder meer op anonieme bronnen in Amsterdam UMC. Die zouden hem zeggen dat een deel van het acutezorgpersoneel vanwege de fusieperikelen vertrekt. Ook citeert De Jong uit een interne memo, waarin zou staan dat de traumazorg bij VUmc sinds maart 2021 al niet meer elke patiënt kan behandelen.

Door de fusie worden twee vergelijkbare medische afdelingen op twee locaties (AMC en VUmc) samengevoegd tot één afdeling op één locatie. Het overhevelen van bijvoorbeeld hartchirurgie, vaatchirurgie en interventiecardiologie van VUmc naar AMC zou volwaardige traumazorg op VUmc sindsdien onmogelijk maken, aldus De Jong. Vanwege het ontbreken van een hart-longmachine zouden drenkelingen voor reanimaties al bijna twee jaar niet meer welkom zijn op de locatie VUmc, waardoor VUmc niet meer zou voldoen als traumacentrum.

De Jong, zelf cardioloog en cosmetisch arts, legde de kwestie voor aan burgemeester Halsema. Als hoofd van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is zij eindverantwoordelijk voor de rampenbestrijding. Halsema moet de vragen nog beantwoorden.

Niets ingeboet

Mark Kramer, bestuurder van Amsterdam UMC, ontkent de beweringen van JA21 ten stelligste. “Amsterdam heeft niets ingeboet aan de medische capaciteit bij rampenopvang. Dat is echt flauwekul.” Kramer zegt ook dat VUmc de afgelopen periode heeft voldaan als traumacentrum. “Indien nodig is een cardiochirurg beschikbaar. Een hart-longmachine is geen vereiste voor een traumacentrum. Op de locatie AMC is zo’n machine beschikbaar voor onder anderen drenkelingen.”

De aanstaande sluiting van het traumacentrum op de locatie VUmc – De Boelelaan – per eind maart wordt bij een ramp opgevangen door vergroting van de capaciteit van het traumacentrum op de locatie AMC op de Meibergdreef. Verder blijven de voorzieningen voor traumazorg, zoals een shockroom, op de VUmc intact, en er is bij een grote ramp voldoende personeel voorhanden, aldus Kramer, die tevens voorzitter is van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Ook de stelling van JA21 dat de Spoedeisende Hulp op De Boelelaan eind maart ophoudt te bestaan, ontkent Kramer. “Het traumacentrum wordt overgeplaatst naar de Meibergdreef in Zuidoost, maar dat is wezenlijk anders dan de Spoedeisende Hulp. Het traumacentrum is bedoeld voor zwaargewonden, zoals mensen die van een hoge stelling zijn gevallen of een hersenbloeding hebben gehad en per ambulance worden binnengebracht. De Spoedeisende Hulp is ook open voor ‘aanlopers’; mensen die van de fiets zijn gevallen en op eigen gelegenheid kunnen komen. Die aanloopfunctie bij de locatie VUmc sluit niet over twee maanden. Het lijkt erop dat de fractievertegenwoordiger van JA21 een klokje heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.”

Op termijn zal de Spoedeisende Hulp op de locatie VUmc echter wel sluiten, zegt Kramer, alleen is niet bekend wanneer. Er geldt geen deadline.

Personeelstekort

Kramer weerspreekt ook dat de aankomende sluiting reeds zijn schaduw vooruit werpt in de vorm van vertrekkend personeel. “Het is momenteel passen en meten op de Spoedeisende Hulp van de locatie VUmc, dat klopt, maar dat geldt op heel veel geledingen binnen de zorg. Het is hier niet erger dan elders.” Vanwege personeelstekort werd het traumacentrum op de locatie VUmc in september vorig jaar enkele dagen gesloten.

Amsterdam – en de rest van Nederland – staat de komende jaren een verandering in de acute zorg te wachten. Vanwege de concentratie van zorg, een afspraak in het Integrale Zorgakkoord, zal Amsterdam in de toekomst naast VUmc nog een Spoedeisende Hulppost kwijtraken. Op dit moment zijn er zes SEH’s: AMC, VUmc, OLVG Oost, OLVG West, BovenIJ en Amstelland. OLVG is van plan om de acute zorg te concentreren in West. Zorgconcentratie komt voort uit het streven naar efficiëntere zorg en personeelsgebrek.