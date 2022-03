JA21 is blij met elke zetel winst in Amsterdam

Voor JA21 eindigde de avond in Amsterdam in verwarring. De conservatieve partij leek even af te stevenen op een verdubbeling, maar kwam toch weer uit op de huidige twee zetels. Dat was mooi, maar er was toch op meer gerekend.

Toch maar twee. De teleurstelling is voelbaar in café-bar Waterloo aan de Rapenburgerstraat, waar het team van JA21 met enkele tientallen aanhangers de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen tot zich neemt. Lijsttrekker Annabel Nanninga telt haar zegeningen. “We houden twee zetels in het hol van de leeuw. We zijn beloond voor ons harde werk. En ik houd er rekening mee dat we morgen wakker worden met een derde zetel.”

Het valt allemaal toch een beetje tegen na de laatste peilingen voor de verkiezingen. Die lieten weten dat de conservatieve partij kon rekenen op misschien wel negen procent van de Amsterdamse stemmen, een percentage dat de partij in de buurt brengt van de VVD.

“Dat zou een geweldige stunt zijn,” sprak raadslid Kevin Kreuger aan het begin van de avond nog met twinkelende ogen. Om er meteen aan toe te voegen blij te zijn met elke zetel winst.

Beide benen op de grond

De exitpoll van even voor tienen zette de partij weer met beide benen op de grond. Nanninga herstelde zich snel, en herinnerde aan het vertrek uit de fractie van Forum voor Democratie.

“We hebben dit helemaal op eigen kracht gedaan. Mensen kunnen ons geen zetelrovers meer noemen. We liggen op stoom en we gaan door.”

De achterban beloont haar met een applaus, maar dat steekt toch wat schril af bij de uitbarsting van vreugde in het café als op televisie wordt gemeld dat GroenLinks vier procent van haar kiezers is kwijtgeraakt.