Ja/ja sticker: dat scheelt een hoop papier

Per buurt zijn wel grote verschillen. In sommige wijken doet de bezorger nog maar hier en daar folders in de bus. Lulofs schat het aandeel ja/ja-stickers in de binnenstad op een paar procent. In wijken verder uit het centrum loopt het op tot boven de 40 procent, volgens MailDB.



Huis-aan-huisbladen

De gemeente beschikt alleen over cijfers uit juni. Toen had 14 procent van de huishoudens de ja/ja-sticker, volgens een steekproef van het gemeentelijke onderzoeksbureau OIS. Dat heeft nieuw onderzoek gedaan, maar die cijfers volgen halverwege januari.



In wijken met amper ja/ja-stickers is verspreiden van reclame een dure onderneming, maar dat betekent volgens MailDB niet dat daar geen bezorgers meer komen.



"In heel Amsterdam worden nog steeds folders bezorgd," zegt Lulofs.



De verspreiders en drukkers van de folders hebben zich met hand en tand verzet tegen de ja/ja-sticker. In maart volgt nog het hoger beroep in de rechtszaak die brancheorganisaties aanspanden tegen de gemeente Amsterdam. Voor de folderbranche staat veel op het spel.



Andere steden willen het Amsterdamse voorbeeld volgen. Nijmegen en Wageningen staan bijvoorbeeld al in de startblokken om vanaf 2020 de ja/ja-sticker in te voeren, als de gemeente Amsterdam ook het hoger beroep wint.