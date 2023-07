Ja, er zijn rijen op Schiphol, maar deze drukke vertrekdag blijft de wachtchaos uit

Met de start van de zomervakantie wordt het weer druk op Schiphol. Een jaar geleden liep de situatie uit de hand door een tekort aan beveiligers, de rijen liepen tot ver buiten de terminals. Deze drukke vrijdagochtend gaat het op Schiphol vrij gesmeerd.

Ze staan er nog: de lange rij witte tenten, die een jaar geleden vakantiegangers op Schiphol tegen de hitte moesten beschermen. Niet van de vakantiezon waarop passagiers hadden gehoopt, maar van de Schipholzon die onbarmhartig op de onbeweeglijke wachtrijen brandde.

Tienduizenden passagiers misten door lange wachttijden hun vakantievlucht, vluchten werden geschrapt of raakten vertraagd en er kwam zelfs een ernstig deksel op het aantal reizigers dat de luchthaven dagelijks kon behappen.

Niks van dat alles in de zomer van 2023. Toch durft de luchthaven het niet aan de tenten bij de vertrekhallen weg te halen, als een monumentje voor wat reizigers vorig jaar is overkomen. Alleen dienen ze nu als opslag voor kliko’s.

Bedaarde stilte

Met zo’n 75.000 vertrekkers is vrijdag tot nu toe de drukste vertrekdag op de luchthaven van deze zomer. Daar is in de terminals alleen bij vlagen iets van te merken. Als de eerste ochtendspits in Vertrek 1 – waar onder meer Europese vakantievluchten van Transavia vertrekken – voorbij is, daalt er zelfs een bedaarde stilte neer. Bij de veiligheidscontrole boven de vertrekhal staat geruststellend dat de wachttijd ‘0-5 minuten’ bedraagt.

Buiten, naast de draaideuren waar af en toe reizigers hun bagagekarren doorheen wurmen, staat een pluk beveiligers al rokend te pauzeren. “Druk vanochtend? Dat viel wel mee. Er zijn extra mensen ingezet, maar echt nodig was het niet.”

Ook Schiphol lijkt het zekere voor het onzekere te hebben genomen. Op sommige plekken overtreft het aantal floorwalkers (informatiepersoneel van de luchthaven), flamingo’s (kantoorpersoneel dat bijspringt) en securitypersoneel haast de hoeveelheid passagiers.

Meer toestroom

In Vertrek 2, waar KLM resideert, wordt even overlegd of er extra maatregelen nodig zijn omdat de maatschappij vanaf 08.30 uur weer meer toestroom verwacht. Besloten wordt af te wachten. Dat blijkt terecht. De pauzeruimte in de passage tussen terminals 2 en 3 blijft nog even vol met ingevlogen personeel.

Tegen 08.00 uur stroomt de Transaviahal weer langzaam vol met passagiers die inchecken of hun koffer deponeren voor de tweede vertrekpiek. Zowaar vormt zich bij de ingang naar de incheckbalies 6, 7 en 8 een onregelmatige rij. Als die zich door de vertrekhal kartelt, brengen floorwalkers de passagiers weer in het gelid.

De rij druppelt bovendien gestaag door. “We hebben speciaal een tijdslot geboekt,” zegt Sabine Boogaerts, die met een vriendengroep op pad is naar Malaga. “Maar dat geldt blijkbaar alleen voor de security.” Een van haar medereizigers is de memo ontgaan dat ze alleen met handbagage zouden reizen en dus wachten ze solidair alsnog in de incheckrij.

Paramariborij

In Terminal 3, waar vooral wordt ingecheckt voor intercontinentale vakantievluchten met de grote luchtreuzen, is de sfeer duidelijk anders. Voor balierijen 19 en 20 vormt zich al vroeg de traditionele ‘Paramariborij’, met bepakte reizigers die zich opmaken voor de SLM-vlucht naar de Surinaamse hoofdstad.

Het is wat Schiphol al aankondigde: er zullen rijen staan, maar die zijn nog geen schim van de colonnes die een jaar geleden tot ver buiten de vertrekhal meanderden. Sterker: een van de langste wachtslingers staat voor de balies van Global Refund, waar buitenlandse vakantiegangers, met de bonnetjes wapperend tegen de ochtendwarmte, de in Nederland betaalde btw terugkrijgen.

Even verderop verschuift een floorwalker de piketpaaltjes voor een zigzaggende Eftelingrij, om alvast voorbereid te zijn op de verwachte drukte voor de TUI-vlucht naar Curaçao en Bonaire. Dat blijkt rond 08.30 geen overbodig werk: de afzettingen stromen snel vol met vakantiegangers. Toch druipt ook deze rij gestaag door zodra reizigers plukje voor plukje worden toegelaten tot de incheckbalies.

Wachten op bagage

Ook een verdieping lager, bij Aankomst, blijft het rustig. Vakantiegangers die met de vroege ochtendvluchten zijn teruggekeerd, wurmen zich vermoeid door de wachtende ophalers. Berichten dat het lang duurt voordat koffers op de band liggen of de paspoortcontrole is gepasseerd, lijken soms uit te komen.

“We zijn even na 08:30 geland, zelfs eerder dan was aangekondigd,” zegt Rob van Driel, die net met de KLM-vlucht uit Curaçao is gearriveerd. “Maar de koffers waren er pas na 10.00 uur.” Een andere passagier die verbrand is teruggekeerd van Bali vertelt juist het tegenovergestelde. “Toen we bij de band aankwamen, lagen de koffers daar al te draaien.”

Dit weekend houdt de zomerdrukte aan, met ruim 73.000 vertrekkers op zondag. De drukste Schipholdag wordt verwacht op 25 augustus, als de luchthaven ruim 217.000 reizigers verwerkt, waaronder 77.000 passagiers die terugkomen van vakantie.