J.P. Coenschool verandert naam om koloniaal verleden

"Geschiedenis is iets moois," zegt directeur Sylvie van den Akker beslist, nadat NAP Nieuws over de naamswijziging berichtte. Daar bestaat voor haar geen misverstand over. Maar hier weegt de lading die de naam Jan Pieterszoon Coen met zich meedraagt zwaarder.



De referentie naar de zeventiende-eeuwse generaal van de Vereenigde Oostindische Compagnie, die bekend staat om zijn medogenloosheid en verantwoordelijk wordt gesteld voor de dood van 15.000 Indonesiërs, is volgens haar onverenigbaar met de waarden van de school.



"Het past absoluut niet meer bij onze waarden als school," zegt Van den Akker. "We zijn een vreedzame multiculturele basisschool. Wij willen dat ook uitstralen."



Ongemakkelijk gevoel

Het plan komt niet zomaar uit de lucht vallen. Al jaren zorgde de naam voor een ongemakkelijk gevoel bij medewerkers van de school. Docenten en leraren maakten hun ongenoegen met de naam kenbaar.



"We verbasterden de naam al jaren. Officieus noemde het personeel de school dikwijls al de 'Coenschool' en werden de initialen achterwege gelaten. Of we zeiden dat Coen refereerde naar een jongetje, niet naar de historische persoon."



Unesco-scholennetwerk

Uiteindelijk was de deelname aan het Unesco-scholennetwerk vorig jaar aanleiding nu echt met het verleden te breken. "Unesco staat voor vrede, wereldburgerschap, mensenrechten, intercultureel leren, duurzaamheid. Verandering van de naam past bij die waarden."



Volgens Van den Akker staat de voltallige staf achter het plan. De basisschool heeft de afgelopen tijd een enquête opgesteld met nieuwe mogelijke namen. De resultaten hiervan moeten nog worden verwerkt, en daaruit moet uiteindelijk blijken wat de nieuwe naam van de school wordt.



Het streven is dat de school het volgende schooljaar met een nieuwe naam begint.



