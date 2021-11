‘Iwan de indiaan’ (1950-2021): straatmuzikant die zichzelf zag als koning van De Pijp

Jarenlang was ‘Iwan de indiaan’ een fenomeen in De Pijp, Met zijn gitaar en cowboyhoed zorgde hij voor muziek en lange betogen. In verzorgingstehuis De Blinkert in Baarn overleed hij vorige week aan een hartaanval. De inwoners van De Pijp herinneren zich een van zijn strijdkreten: ‘Ik ben Iwan, Iwan de koning!’

Vanaf de jaren negentig stond Iwan Rakieb Abdoelhak met zijn gitaar op de Albert Cuypmarkt naast de viskraam van Henk Schilder (54). “Hij begon altijd met een nieuwsitem: ‘Willem-Alexander heeft een Argentijnse vriendin gekregen! Voor hen speel ik Una Paloma Blanca!’ Dan was hij na twee regels alweer de tekst kwijt.” Schilder herinnert zich dat Iwan soms te dronken was en schreeuwerig werd, dan werd hij wel eens opgepakt. “Een dag later was ie er weer.”

Abdoelhak werd in Paramaribo geboren in een grote kleermakersfamilie. “Het was een muzikaal gezin, volgens zijn broers kon Iwan goed zingen,” vertelt zoon Steven (50). Op zijn achttiende vertrok de kleermakerszoon naar een neef in Canada, waar zij samen als verpleger aan het werk gingen in een kinderziekenhuis. Rond 1970 had Abdoelhak genoeg van Canada en verhuisde hij naar Amsterdam, waar zijn moeder woonde. Hier werd hij verpleger bij het VU Medisch Centrum.

In de stad ontmoette hij zijn eerste vrouw Ingrid Reeder bij een tramhalte bij de Weteringschans. Zij kregen in 1971 zoon Steven. Toen Steven een jaar oud was nam zijn moeder hem mee naar Suriname, omdat haar man haar had geslagen. Reeder, nu 50: “Dat hij mij daarna niet heeft zien opgroeien is een trauma voor hem geweest.”

Een paar jaar later ontmoette Abdoelhak zijn tweede vrouw, Charlotte Kuiper (71). Ze kregen een dochter, Natasha, en woonden in de Diamantstraat in De Pijp. Abdoelhak had een baantje in de kantine van een ABN-kantoor waar hij werd ontslagen wegens problematisch drankgebruik. Zijn alcoholisme was begonnen nadat zijn eerste vrouw en kind waren vertrokken. Kuiper: “Iwan was een lieve man, maar als hij dronken was ging hij schreeuwen en vluchtten wij naar mijn ouders.”

Kuiper bracht haar man tot het geloof en met hun dochter gingen ze elke zondag naar de Calvariekerk bij de Postjesweg. Reeder: “Als hij helder of nuchter was kon hij spreken als een geleerd filosoof over het leven en God.”

Muziek was zijn lust en zijn leven. Iwan zong onder andere bij café Bolle Jan en kroegen in De Pijp, waarbij hij covers speelde van Engelbert Humperdinck en Tom Jones. Nadat hij en Kuiper in 1992 uit elkaar gingen, verplaatsten zijn optredens zich naar de straat.

Iwan Abdoelhak leidde na de scheiding een zwervend bestaan en werd in De Pijp met de jaren bekender als straatmuzikant en -figuur. Marcel van Hartingsveldt (55), tabakswinkelier bij de Albert Cuyp. “Hij noemde mij altijd ‘de burgemeester’. Hij riep ook altijd veel, zoals dat hij de koning was. Als ik vroeg of het wat zachter kon, zei hij altijd vriendelijk terug: ‘is goed burgemeester, is goed’.”

De overlast die Abdoelhak in dronkenschap veroorzaakte, liep ook vaak ernstig uit de hand. Soms moesten omwonenden of passanten er aan te pas komen om jonge vrouwen te ontzetten die door de forse Abdoelhak in billen en borsten werden geknepen. In een van de vele strafzaken tegen hem kwam in 2005 aan de orde dat de politie van bureau Ferdinand Bolstraat op normale dagen twee uur aan hem kwijt was sinds hij uit zijn woning in de Diamantstraat was gezet en was gaan zwerven.



Een rechter erkende dat Abdoelhak een ‘flamboyante’ Amsterdammer was die iedereen kende. “Maar wel een flamboyante Amsterdammer die heel veel overlast veroorzaakt. De laatste jaren zijn er in uw strafblad hele bladzijden bijgekomen over openbare dronkenschap, baldadig gedrag en straatschenderij. Bewoners zijn bang voor u, passanten schrikken zich een hoedje.”

Abdoelhak werd voor twee jaar opgesloten in een Instelling voor Stelselmatige Daders (ISD), omdat de fles port die hij had gestolen de druppel was die de emmer deed overlopen.

In 2016 werd hij opgenomen in specialistisch verpleeghuis De Blinkert in Baarn, waar hij vorige week overleed aan een hartaanval. Dochter Natasha Saija (46): “Het was niet altijd makkelijk met hem, maar hij is blijkbaar echt een bekende in Amsterdam geworden.”