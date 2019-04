Ivo van Hove: 'We creëren onze eigen theatrale wereld'

Ivo van Hove was 13 jaar toen hij Death in Venice zag, de film van Luchino Visconti uit 1971. Hij was een puber uit het Vlaamse dorpje Kwaadmechelen, een hechte gemeenschap van keuterboeren en mijnwerkers. "Ik ging er speciaal voor naar de grote stad Antwerpen. De film maakte diepe indruk op me."



Nu, bijna een halve eeuw later, tekent Ivo van Hove (60), directeur-regisseur van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA), voor de regie van Dood in Venetië in de bewerking van Ramsey Nasr.