IVKO opent deuren voor een week: ‘Alle leerlingen zijn nu kwetsbaar’

Amsterdamse schoolleiders riepen vorige week op tot het snel heropenen van de scholen. Beeld ANP

Dat laat de directie weten in een brief aan de ouders en verzorgers. De school, die de afgelopen weken wel openbleef voor kwetsbare kinderen, vindt dat dat inmiddels geldt voor álle leerlingen.

“Via onze mentoren en docenten hoorden we veel geluiden over leerlingen die vereenzamen of depressieve gevoelens ontwikkelen,” aldus directeur Kim Wannet. “In de lessen beginnen leerlingen af te haken. Een moeder vertelde dat haar dochter niet eens meer weet hoe ze met andere pubers moet praten.” Er is geen perspectief, vindt de school.

Daarom heeft het IVKO besloten alle leerlingen in de week na de voorjaarsvakantie, van 2 tot en met 5 maart, de mogelijkheid te geven naar school te komen. Het gebeurt zo veilig mogelijk, met halve klassen en genoeg afstand tussen leerlingen en docenten. Dat is moeilijk, beaamt Wannet. “Maar als directeur sta ik hierachter. Het is echt verstandig als alle kinderen twee dagen deze kans krijgen.” Kinderen die liever thuisblijven, kunnen nog steeds gebruik maken van online onderwijs.

De actie van het IVKO is in lijn met de brief van Amsterdamse middelbare scholen aan Onderwijsminister Arie Slob. Daarin riepen schoolleiders vorige week op tot het snel heropenen van de scholen. Wannet: “We zoeken even de randen op van het beleid. Dat is niet omdat we het coronabeleid willen torpederen, maar omdat we echt denken dat onze leerlingen kwetsbaar zijn geworden.” De scholen hopen komende dinsdag in de persconferentie meer duidelijkheid te krijgen.