Ivf-lab Amsterdam UMC weer open na vondst potentieel besmette embryo’s

Het ivf-laboratorium van het Amsterdam UMC kan zaterdag na twee weken sluiting weer open. Het lab werd acuut gesloten toen bleek dat er bij vrouwen embryo’s waren teruggeplaatst die mogelijk besmet waren met sphingomonas koreensis, een bacterie die in uitzonderlijke gevallen een hersenvliesontsteking kan veroorzaken.

In eerste instantie werd gedacht dat er 16 potentieel besmette embryo’s waren teruggeplaatst. Het blijkt nu om 25 vrouwen te gaan. Het centrum is inmiddels van voor tot achter uitgeplozen, zegt Marieke Verhoeven, gynaecoloog en hoofd van het ivf-centrum. De vermoedelijke bron van de bacterie is waarschijnlijk een besmet instrument geweest, een zogeheten oliedispenser. “Dat instrument werd gebruikt om een laagje olie aan te brengen op de kweekvloeistof in de schaaltjes waar de embryo’s in zitten. Die olie voorkomt dat de vloeistof verdampt.”

De verdenking ging al snel uit naar dit instrument als bron van de besmetting, omdat precies in de kweekschaaltjes waar deze dispenser olie in had gespoten, de bacterie was teruggevonden. Alleen toen deskundigen van de afdeling microbiologie en de ziekenhuisexperts op het gebied van hygiëne het lab onder de loep namen, was het instrument al routinematig schoongemaakt.

Externe onderzoekers

Volgens Verhoeven hoeven wensouders zich geen zorgen te maken dat er iets over het hoofd is gezien. “Alle mogelijk bronnen zijn gecontroleerd. Daarbij worden met wattenstaafjes kweekjes afgenomen, die vervolgens in het lab worden onderzocht.” Het Amsterdam UMC heeft externe onderzoekers gevraagd mee te kijken met deze procedure. Het ziekenhuis is per direct gestopt met het gebruik van de oliedispensers in het ivf-laboratorium.

Omdat het laboratorium moest sluiten, moest het ivf-centrum een deel van de zorg op een andere manier invullen. Vrouwen die een ivf- of een icsi-behandeling hadden gepland, konden bij andere ivf-behandelcentra in het land terecht.

Gezonde mensen met een goede weerstand lopen een kleine kans om ziek te worden van de sphingomonas koreensis, zegt Verhoeven, die het voorval enorm betreurt. De vrouwen bij wie een mogelijk besmette embryo is geplaatst, kregen het advies om aan de bel te trekken als zij buikpijn, koorts of andere klachten zouden krijgen. Daar zijn geen meldingen over gekomen. “Natuurlijk zijn ze wel ontzettend geschrokken. Wij houden ook goed contact met ze.”

Schadelijkheid

Naast de 25 vrouwen bij wie potentieel besmette embryo’s zijn teruggeplaatst, zijn er ook nog eens van 11 vrouwen mogelijke besmette embryo’s ingevroren. Hoe schadelijk de bacterie voor embryo’s is, en of het de innesteling negatief beïnvloedt, weten de artsen van het Amsterdam UMC niet. De specialisten hebben de medische literatuur doorgespit, maar vooralsnog geen vergelijkbare casussen gevonden. Zo weten de artsen bijvoorbeeld niet of een bacterie al grip kan krijgen op een embryo. Verhoeven denkt dat het risico op complicaties klein is.

“We bekijken de kweekbakjes tijdens de procedure, maar de bacterie was op het moment van plaatsing van de embryo nog niet zichtbaar. Dat betekent dat er nog weinig bacteriën waren. Daarnaast wordt een embryo voor plaatsing gespoeld. Dat maakt de kans dat er een bacterie mee de baarmoeder in gaat heel klein. Maar omdat we het zeker willen weten, blijven we de vrouwen en hun zwangerschap nauwgezet volgen.”