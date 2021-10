Ivens moest al in 2019 excuses maken aan vrouwelijke ambtenaar na ongepaste opmerkingen

Beeld Remko de Waal/ANP

Dit heeft burgemeester Femke Halsema donderdagavond gezegd tijdens een debat in de gemeenteraad over de kwestie. Ze vertelde hoe het gedrag van Ivens al langer in beeld was bij diverse hoge ambtenaren van de gemeente, maar dat zij dit niet van elkaar wisten. Ook hadden ze de burgemeester niet op de hoogte gesteld.

Ivens werd in mei 2019 door gemeentesecretaris Peter Teesink, de hoogste ambtelijke baas, gedwongen om excuses maken aan een vrouwelijke ambtenaar na ongepaste opmerkingen. De gemeentesecretaris heeft Ivens toen ook gewaarschuwd dat zoiets niet nog eens mocht gebeuren. Toch kwamen er in 2020 nieuwe meldingen binnen.

Halsema hoorde pas ruim een jaar later van deze gebeurtenis, toen daar signalen bij waren gekomen van in totaal zeven vrouwelijke medewerkers. Na een vooronderzoek dat enkele maanden in beslag nam, hebben twee vrouwen hun klacht omgezet in een officiële melding. Daardoor werd Ivens op 5 juli na onafhankelijk onderzoek uiteindelijk gedwongen om af te treden.

Coachingstraject

De burgemeester zei dat zij Ivens samen met de gemeentesecretaris begin 2021 de facto onder curatele hadden gesteld. Hij moest een coachingstraject volgen en mocht niet meer over privézaken spreken met ambtenaren. Toch was het op dat moment niet mogelijk om diepgravend onderzoek in te stellen naar zijn gedrag, volgens Halsema omdat de betrokken ambtenaren toen nog geen officiële melding hadden gedaan. Dat is noodzakelijk; pas vanaf dat moment is hoor en wederhoor mogelijk.

Waarom de burgemeester op dat moment niet al contact zocht met de gemeenteraad over het gedrag van Ivens, blijft onduidelijk. “Ik heb geen bevoegdheden om een wethouder uit functie te zetten. Die bevoegdheid heeft alleen u, of zijn eigen partij kan daar stappen in zetten,” zei Halsema. De SP was overigens grotendeels afwezig bij het debat over hun voormalige partijleider.

Introspectie

Halsema noemde het gedrag van Ivens ‘kwalijk en niet te rechtvaardigen’. Ze riep vrouwen van buiten de gemeentelijke organisatie op om zich te melden als er klachten zijn over ongepast gedrag van de oud-wethouder, zodat de gemeente hen kan helpen. “Dan zullen wij nazorg bieden en met hen in gesprek gaan.” Eerder publiceerden Het Parool en De Volkskrant getuigenissen van Amsterdamse vrouwen die door Ivens waren benaderd via sociale media, nadat zij zich tot de gemeente hadden gewend. Deze vrouwen zeiden allemaal dat Ivens uit was op romantisch contact.

Politieke partijen drongen bij Halsema aan op introspectie, ook rond haar eigen rol vanaf het moment dat de zeven meldingen binnen kwamen in het najaar van 2020. Maar daar denkt de burgemeester anders over. “Ik vond dit een buitengewoon vervelende periode, in de eerste plaats voor de vrouwen die het betreft. Maar als ik er op terugkijk en ik zou nu opnieuw geconfronteerd worden met signalen, zou ik exact dezelfde route volgen,” zei Halsema. “We zijn hier stapsgewijs, zorgvuldig en secuur mee omgegaan.”