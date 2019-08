Ivens komt met ‘voedselstrategie’: minder vlees, snacks en verspilling

Ivens wil dat de Amsterdammer minder vlees eet. Beeld ANP

Een ‘ingrijpende verandering’ is nodig, schrijft Ivens in een brief aan de gemeenteraad over ons voedselsysteem, dat ‘niet gezond en niet duurzaam is’. Volgens de wethouder leven we in een dikmakende samenleving, die negatieve gevolgen heeft voor onszelf en de omgeving. ‘Ongezond voedsel, verspilling en een berg afval, dierenleed en soms nutteloze transportafstanden zijn daarvan mede het resultaat.’

Met de nieuwe voedselstrategie wil de wethouder de negatieve gevolgen tegengaan. Hij heeft maatregelen opgesteld, die de basis moeten vormen voor een gesprek met de raad en de partners in de stad.

Ivens wil onder meer ongezond eten weren bij kiosken en eetkarren vlakbij scholen en op speelplekken. Dat idee ligt in het verlengde van het plan van wethouder Kukenheim (Zorg), die opperde om snackbars rond scholen te weren. Ook wordt de komende periode onderzocht of ongezonde voedselreclames voor kinderen bij de metrostations en sportevenementen beperkt kunnen worden.

Vanwege de sociale functie van voedsel wil Ivens dat de gemeente sociale initiatieven als moestuinen en stadslandbouw meer gaat ondersteunen. Ondernemers moeten ook makkelijker subsidie kunnen krijgen om duurzame initiatieven uit te voeren.

Minder vlees

Om de consumptie voor dierlijke producten terug te dringen wil Ivens initiatieven ondersteunen die zich richten op plantaardig voedsel. De gemeente moet daarbij zelf een voorbeeldfunctie geven door haar inkoopbeleid aan te passen. Daarnaast wil hij meer aandacht voor het afvalbeleid en de voedselverspilling, met name in de binnenstad.

Als laatste pleit de wethouder ervoor om het verkeers- en vervoersbeleid aan te pakken. Een kwart van de logistieke distributie zou verband houden met voedsel. Volgens Ivens kan er door transport te bundelen de logistiek worden verduurzaamd.

De wethouder gaat met de raadsleden op 11 september in gesprek over de voedselstrategie. Uiteindelijk moeten nog te vormen coalities overgaan tot daadwerkelijke acties.