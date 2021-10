Ivens? De dood van een brandweerman? De raad houdt het liever gezellig in aanloop naar de verkiezingen

De raadsvergadering van woensdag en donderdag ging er tam aan toe. Moeilijke onderwerpen zoals het wangedrag van oud-wethouder Ivens of de dood van een brandweerman waren nog even doorgeschoven, raadsleden van diverse partijen hadden dus alle tijd om de wereldpolitiek te bediscussiëren. Traditiegetrouw kwam het ­Israëlisch/Palestijnse conflict even aan de orde, maar ook de ‘vermeende’ (sic) Armeense genocide passeerde de revue. Alsof de echte problemen in Amsterdam deze week even op waren.

De gezelligheid valt te verklaren door de naderende raadsverkiezingen in 2022. De uitslag laat zich natuurlijk niet voorspellen en er moet nog een campagne uitgevochten worden maar op hoofdlijnen tekent zich nu al een nieuwe coalitie af. GroenLinks en D66 zullen elkaar vasthouden, waarna het de vraag is of er nog één of twee extra coalitiepartijen nodig zijn. Het is afwachten of er genoeg overblijft van de PvdA, of dat de Partij voor de Dieren een kans krijgt om als derde partij mee te besturen.

Een andere variabele is de vraag of de VVD, na vier oppositiejaren, weer terug mag keren in de coalitie. Zelfs burgemeester Halsema zinspeelde hier openlijk op, eind vorig jaar in een interview. Het verklaart de relatieve rust in de raad. Of de liberalen volgend jaar weer mogen meebesturen of niet, met haar uitspraak heeft Halsema de grootste oppositiepartij effectief gepacificeerd, met voortkabbelende raadsvergaderingen tot gevolg.

In dit licht is het interessant om te zien of de VVD mr. Oscar Hammerstein op een verkiesbare plaats durft te zetten. In kleine kring heeft hij zijn ambitie kenbaar gemaakt om raadslid te worden. De sollicitatieprocedure loopt, steunbetuigingen van prominente partijgenoten zoals Neelie Kroes incluis.

Vanaf de publieke én de perstribune zou het een feest zijn om te luisteren naar de kleurrijke voormalig strafpleiter, maar een aanstaande coalitiepartij is dit soort eigengereide paradijsvogels liever kwijt dan rijk.

Een prominente wethouderskandidaat met landelijke bekendheid, die de VVD achter de coulissen klaar schijnt te hebben staan, heeft natuurlijk het tegenovergestelde effect.

De SP lijkt na acht jaar meebesturen uitgespeeld. Het populisme van met name vertrekkend fractievoorzitter Erik Flentge is de overige progressieve partijen steeds meer tegen gaan staan. De SP is verwikkeld in een lijsttrekkersstrijd na het vertrek van Ivens. Wethouder Jakob Wede­meijer kandideerde zichzelf in deze krant en kreeg meteen de steun van de partijtop, maar ook raadslid Tiers Bakker heeft zijn vinger opgestoken. Uitzonderlijk voor de doorgaans strak geleide partij, als het Bakker niet lukt om lijsttrekker te worden is het waarschijnlijk einde oefening voor zijn loopbaan binnen de partij.

Al deze bewegingen verklaren de huidige gezelligheid in de raad: waarom nu keihard ruziemaken als je over een half jaar met de pet in de hand op audiëntie moet bij GroenLinks en D66?

De grote vraag is wat bij de verkiezingen van 16 maart 2022 de impact wordt van de nieuwe beweging Volt, die waarschijnlijk vooral bij D66 en GroenLinks stemmen wegtrekt. Volt zal met een jonge vrouwelijke lijsttrekker een aanlokkelijk alternatief zijn voor de verwende Amsterdamse progressieve kiezers. De geschiedenis leert (Kabouters, Red Amsterdam, Bij1) dat zij openstaan voor nieuwe smaakjes in de politiek.

Politiek verslaggever Ruben Koops belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

