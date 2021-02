Italiaanse politie pakt Amsterdamse spil drugslijn op

De Italiaanse politie heeft in Operatie Skipper 26 arrestaties verricht. Aldo G. uit Amsterdam wordt gezien als het kopstuk. Beeld DIA

De 58-jarige Aldo G., voormalig eigenaar van meerdere restaurants in Amsterdam, werd dinsdag in Brazilië aangehouden. De Quick Response Unit van de politie heeft zijn woning in Amsterdam doorzocht en trof er naar verluidt schilderijen aan van Hollywoods criminele inspiratiebronnen The Godfather en Scarface.

In totaal zijn 26 arrestaties verricht, waarvan de meeste in Italië. De politie heeft 25 kilo cocaïne, 90.000 euro contant geld en diverse vuurwapens gevonden. Er is beslag gelegd op 4 miljoen euro.

G., die een Braziliaanse vrouw heeft, wordt gezien als de topman van een grote drugslijn van Brazilië naar Nederland, met Italië als eindbestemming. Volgens justitie in Italië had G., die behalve Italiaans en Nederlands ook vloeiend Portugees spreekt, alle contacten in Zuid Amerika. Vanuit Amsterdam zou hij de drugs hebben getransporteerd naar zijn geboorteregio Salento, in de hak van de laars van Italië.

Onmisbare schakel

Het anti-maffiateam van de Nederlandse politie, dat samen met de Italianen twee jaar onderzoek deed, spreekt van een grote vangst. “Deze man was van grote waarde voor criminele netwerken in Italië, waaronder verschillende maffiaorganisaties. Deze man was al jarenlang ingebed in de Nederlandse maatschappij. Daardoor was hij een onmisbare schakel geworden,” zegt een lid van dat team.

Voormalige restauranteigenaar Aldo G. is geen onbekende voor de Nederlandse politie. Al in 2002 werd die getipt over zijn betrokkenheid bij cocaïnehandel, waarvan de opbrengst zou gaan naar onroerend goed en een restaurant in de Scheldestraat. G. werd ook verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van twee Braziliaanse drugshandelaren die in 2002 werden gevonden in het gras naast de A12. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot levenslang, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken. G. werd in Duitsland en België wel veroordeeld wegens drugssmokkel.

Vanuit zijn restaurants aan de Vijzelgracht en de Scheldestraat in Amsterdam vormde G. begin van deze eeuw het steunpunt voor de Sacra Corona Unita, de maffia uit zijn geboortestreek Salento. Die relatief nieuwe maffiatak vergoot in enkele jaren veel bloed in de hoofdstad. De bendeleden, die zich te buiten gingen aan cocaïnegebruik en prostitutiebezoek in Amsterdam, hebben vermoedelijk vijf moorden gepleegd, waaronder de liquidatie van het eigen bendelid Giuseppe Lezzi in zijn appartement in Amsterdam-Zuid.

‘Ik ben een angsthaas’

In politieverhoren tijdens die periode profileerde Aldo G. zich als een horecaman die door de maffia werd gedwongen een helpende hand te bieden. G. was bang vermoord te worden door de toenmalige leider in Amsterdam, Filippo Cerfeda, zei hij. “Ik ben een angsthaas. Cerfeda is letterlijk een giftig persoon. Hij was gestoord.”

Maar de anti-maffiadienst in Italië ziet in hem geen loopjongen. Italië noemt G. de ‘topfiguur’ van een complete drugslijn die hij zelf financierde. Het was G. die alle contacten in Zuid Amerika onderhield, appartementen in Amsterdam beheerde om de drugs op te slaan, en voertuigen had om de drugs verder te vervoeren naar Italië.