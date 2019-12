Italiaanse aannemer gaat project Y Towers in Noord afbouwen

Impressie van de hoogbouw aan het IJ. Vanaf links de A'DAM Toren en B'Mine, de twee Y Towers en Bold. Beeld TEAM V/ZWARTLICHT

Het Y Towers Complex, pal naast de A’dam Toren, bestaat uit twee wolkenkrabbers: een 110 meter hoge hoteltoren waarin congreshotel Maritim zich met 579 kamers en tientallen vergaderzalen moet vestigen en een iets lagere woontoren met 170 vrije sectorappartementen en 100 shortstay-onderkomens. Beiden komen bovenop het congrescentrum te staan dat bij het hotel hoort. Op het dak komt een tuin van Piet Oudolf.

De eerste paal werd al in december 2017 geslagen, maar sinds oktober vorig jaar ligt de bouw stil na een kletterend conflict tussen opdrachtgever en aannemer.

Herstart

De herstart vindt plaats in januari, de datum dat het megaproject had moeten worden opgeleverd. Toenmalig opdrachtgever Oviesa Torena, een vehikel van het Duitse Union Investments, heeft daarvoor de Italiaanse aannemer Rizzani de Eccher ingeschakeld. In tegenstelling tot Züblin, dat onder meer meebouwde aan de Noord/Zuidlijn, is die bouwer in Nederland zo goed als onbekend, alhoewel het een vestiging in AmsterdamNoord heeft. Rizzani, dat jaarlijks rond de 900 miljoen euro omzet, heeft wel in Zuid-Europa een aantal grote bouwprojecten op zijn naam staan.

Het conflict met Züblin ging over geld. De Duitse bouwgigant nam het project in 2016 aan en startte in het najaar van 2017 met de eerste bouwwerkzaamheden. Na het slaan van de palen en de opbouw van de kelderverdiepingen bleek dat het werk niet tegen de afgesproken kosten kon worden uitgevoerd, omdat in de tussentijd de kosten voor bouwvakkers en bouwmaterialen vanwege de enorme bouwwoede in ons land sterk zijn gestegen.

Een poging om het project te versoberen, liep op niets uit. Toen Züblin alsnog meer geld vroeg, werd de bouwer in oktober vorig jaar stante pede van de bouwplaats verbannen. Binnen een week werden alle bouwmaterialen, inclusief voertuigen en kranen verwijderd. Van een aangekondigde juridische procedure is het nooit gekomen.

Oplevering

In oktober heeft investeerder Union Investment een mede-investeerder uitgekocht en het project zelf ter hand genomen. Met de bouw en afwerking is een bedrag van rond de 450 miljoen euro gemoeid. De Italianen hebben daarbij getekend voor 245 miljoen euro bouwkosten.

De oplevering van zowel het 579 kamers tellende congreshotel, dat uitgebaat wordt door het Duitse Maritim, als de woontoren is nu gepland voor december 2022. De opening zal in het eerste kwartaal van 2023 - twee jaar later dan gepland - plaatsvinden.