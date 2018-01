Italiaan meldde zich: 'Ik heb dode maffioso in kofferbak'

In de strafzaak tegen Carlo M. zou woensdagmiddag een eerste inleidende zitting zijn, maar die is op het laatste moment geannuleerd. Het Openbaar Ministerie draagt de zaak over aan Italië, omdat het een voornamelijk Italiaanse kwestie betreft.



Maffiaclan

Saverio Tucci was een vooraanstaand lid van een Zuid-Italiaanse maffiaclan. Hij werd in 2004 veroordeeld voor drugshandel na uitgebreid onderzoek naar maffiapraktijken. Hij zou een belangrijke rol spelen in de maffiaclan Libergolis uit de omgeving van zijn woonplaats Manfredonia in de provincie Foggia.



'De man met het engelengezicht', zoals lokale media hem noemen vanwege zijn opvallende blauwe ogen, was volgens zijn vrouw 'op zakenreis' voor autohandel in Nederland.



Op Tucci was volgens die Italiaanse media in 2012 al een moordaanslag gepleegd terwijl hij op een ladder stond. Hij overleefde die liquidatiepoging met geluk. Zijn broer was in 2001 al vermoord.



Reconstructie

Het Openbaar Ministerie hield in november een reconstructie in de woning in de Dongestraat om het gebeurde na te spelen, met name aan de hand van de verklaringen van Carlo M.