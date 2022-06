ITA had zélf omstreden naamsverandering: ‘Medewerkers stonden bij het verkeerde gebouw’

Medewerkers van Theater Amsterdam in de Houthavens werden onaangenaam verrast toen Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam bij hun fusie in 2018 de naam Internationaal Theater Amsterdam aannamen. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ ANP

Toen de Stadsschouwburg Amsterdam in 2018 fuseerde met Toneelgroep Amsterdam en de naam Internationaal Theater Amsterdam (ITA) aannam, werden de medewerkers van het al bestaande Theater Amsterdam overvallen door de wijziging. Er was niet gevraagd of de naam mocht worden overgenomen.

Bij de fusie van Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam werd even voorbijgegaan aan het feit dat er dus al een Theater Amsterdam in de stad wás, namelijk sinds 2014 in de Houthavens. Dat culturele gebouw was ooit gebouwd voor de voorstelling ANNE, een theaterproductie over het leven van Anne Frank die onbeperkt lang zou spelen maar uiteindelijk na twee jaar stopte.

Theater Amsterdam bleef echter bestaan en richt zich sinds 2016 op zakelijke evenementen en reizende voorstellingen. Toen in 2018 ineens posters van Internationaal Theater Amsterdam per abuis op de stoep van het theater in de Houthavens belandden, zag directeur Eva Otto pas dat er een naamgenoot bij was gekomen.

Overleg was er niet geweest. “Niet veel later werd de naam officieel gelanceerd en volgde meteen een stroom van mensen die ons belden om kaartjes te bestellen voor voorstellingen die helemaal niet bij ons speelden. Bezoekers die voor ITA kwamen stonden bij ons voor de deur, parkeerden op het parkeerterrein, er waren zelfs medewerkers van de schouwburg die zich meldden bij ons om te komen werken,” zegt Otto.

Bezoekers in verwarring

Het is precies het argument dat ITA nu aandraagt in de discussie over de naamswijziging van theatergroep De Warme Winkel, die zich sinds maart toneelgroep Amsterdam (met een kleine t) noemt. ITA is bang dat de naam voor verwarring zal zorgen en heeft toneelgroep Amsterdam gesommeerd de naam weer te wijzigen.

Maar over de verwarring bij Theater Amsterdam maakte ITA zich destijds geen zorgen. Otto: “We hebben het een paar keer aangekaart, want het voelde als naamroof, maar ze zijn er niet op ingegaan. Ze zeiden alleen: ‘Goh vervelend, maar die verwarring zal wel overgaan’.”

Vier jaar later krijgt Theater Amsterdam nog steeds telefoontjes van bezoekers voor ITA.

Tot een zaak kwam het destijds niet, zegt Otto. “We zijn een klein team en een rechtszaak kost te veel geld en tijd.” Otto moest wel lachen toen ze de posters van toneelgroep Amsterdam zag. Eufemistisch: “Het deed wel een belletje rinkelen.”

ITA wilde niet reageren.