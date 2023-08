Ismail H. (19) krijgt 9 jaar cel plus tbs voor doodschieten Akram el Idrissi in Zuid en meer geweld

Rechtbanktekening van Ismail H. Beeld ANP

Akram el Idrissi had op 23 maart dit jaar in Zuid de pech te worden geraakt, toen H. met een tot vuurwapen omgebouwd alarmpistool zeker vijf keer op zijn groep schoot. De rechtbank veroordeelt hem behalve voor het doodschieten van El Idrissi ook voor poging tot doodslag op de jongens en jonge mannen om hem heen. Die ‘mogen van geluk spreken dat ze niet (dodelijk) zijn geraakt’, schrijven de rechters in hun vonnis.

Hoewel hij een dag na de schietpartij tot zijn schrik zegt te hebben begrepen dat er een dode was gevallen, schoot hij op 3 april wéér met hetzelfde wapen in de rondte in Amsterdam-West. Eerst schoot hij in sportschool TrainMore aan het Bos en Lommerplein op een raam richting de jonge mannen buiten, met wie hij ruzie had om een gestolen motorscooter.

Verderop in de Trouringhstraat schoot hij vervolgens meermaals op de geparkeerde auto waarachter twee van zijn rivalen schuilden. Een kogel ging door een schouder van een van de twee. In een bakkerij vol klanten om de hoek schoot hij nogmaals. Tot slot dwong hij een bezorger onder dreiging van een vuurwapen zijn bromfiets af te geven en reed daarop weg.

Levensgevaarlijk

De rechtbank is het met de officier van justitie eens dat H. levensgevaarlijk is en moet worden behandeld. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis, zwakbegaafd is, lijdt aan ADHD en zijn agressie en impulsen niet kan controleren.

Hij ‘ontleent zijn identiteit aan status en erkenning die hij ervoer met regelovertredend gedrag’. De rechtbank acht hem daarom verminderd toerekeningsvatbaar. Het lichtere tbs met voorwaarden achten de rechters ongeschikt ‘omdat probleembesef en zelfinzicht ontbreken’.

Ismail H. was in de vooravond van 23 maart naar het sportplein aan de Hunzestraat in de Rivierenbuurt gegaan op verzoek van de zwager van een jongen die daar was. Die had met een eveneens minderjarige vriend volgens justitie een Rolex gestolen bij een overval op een winkel, en had een klap gekregen nadat jongens hem hadden herkend van de camerabeelden die de winkelier van de overvallers had verspreid. Hem werd ook gezegd dat hij in een busje zou worden gegooid en dat zijn tenen zouden worden afgeknipt. De winkelier wilde het horloge terug plus 30.000 euro.

De zwager van de jonge overvaller, die zelf in de grensstreek bij Duitsland was, zou vervolgens Ismail H. hebben gebeld om ‘de boel onder controle te houden’.

‘Mee te dreigen’

H. fietste vanuit Amsterdam-West naar de Rivierenbuurt met zijn omgebouwde alarmpistool op zak, ‘om zo nodig mee te dreigen’. Hij zat op een bankje en liep heen en weer, toen enkele jongens hem in de gaten kregen. Van achter een ruim twee meter hoog hek zou eerst een andere jongeman en vervolgens Akram el Idrissi richting H. zijn gelopen. Die schoot meermaals, terwijl hij richting zijn fiets rende.

El Idrissi werd rechts in zijn buik geraakt. De kogel schoot door zijn blindedarm, zijn lever en zijn aorta en kwam links in zijn buik weer naar buiten. Verderop ging hij neer. Hij overleed in het ziekenhuis. H. heeft de nabestaanden van El Idrissi ‘immens veel leed aangedaan’, stellen de rechters, zoals ook wel bleek uit de slachtofferverklaringen die zijn moeder en broers op de zittingen voorlazen en de slachtofferverklaring van de vader die door zijn advocaat is voorgelezen.

Ismail H. en zijn advocaten zeiden tijdens de behandeling van zijn zaak dat hij zowel op 23 maart als op 3 april uit noodweer schoot, of noodweerexces (doorgeschoten noodweer). De rechtbank verwerpt die verweren. Op 23 maart stonden zijn beweerde belagers achter dat hek. Ook op 3 april had hij kansen om te vluchten of de vele omstanders om hulp te vragen.

Zeer langdurig behandelen

De rechtbank berecht H. als volwassene, omdat toepassing van het jeugdstrafrecht voor hem ongeschikt is, zoals zijn raadslieden hadden gevraagd. Justitie had 10 jaar cel plus tbs met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank legt een jaar minder celstraf op. Zij acht een paar kleinere verwijten niet bewezen en gaat ervan uit dat H. na de celstraf zeer langdurig zal worden behandeld in de tbs.

