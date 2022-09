Ismail H. (19) bekent dat hij Akram el Idrissi doodschoot in de Rivierenbuurt

In maart werd de 21-jarige Akram el Idrissi op de Hunzestraat in Zuid doodgeschoten. Beeld Jakob van Vliet

Op de achtergrond van de schietpartij speelde gedoe tussen twee jongens om de diefstal van een Rolex. Iemand uit het groepje waar El Idrissi in stond, op het voetbalpleintje aan de Hunzestraat, lijkt eerst zijn een zus en vervolgens zijn zwager om hulp te hebben gevraagd, kennelijk omdat hij bang was te worden aangevallen. De zwager lijkt volgens de officier van justitie vervolgens naar Ismail H. te hebben gebeld.

Die kwam in de vooravond op een opvallende e-bike naar het voetbalpleintje, met zijn tot vuurwapen omgebouwde gasalarmpistool op zak. Hij zegt het wapen te hebben meegenomen om ‘mensen mee op afstand te houden’. Bij het plein ging hij eerst op een bankje zitten. Hij heeft de politie verteld dat hij bang werd omdat jongens uit het groepje naar hem keken en één jongen zijn hand in zijn tasje stak.

Al rennend schoot hij vanaf zo’n 25 meter zeker vijf keer richting het groepje. Akram el Idrissi werd fataal in zijn buik geraakt. Andere kogels belandden in een boom en in het twee meter hoge hek om het voetbalpleintje.

Niet het doelwit

De recherche stelde eerder al vast dat Akram el Idrissi mogelijk niet het specifieke doelwit van Ismail H. was, maar dat hij de pech had te worden geraakt.

Kort na het schieten lijkt Ismail H. meerdere keren naar zijn zwager te hebben gebeld, die zelf niet in de stad was.

Het gasalarmpistool waarmee Akram el Idrissi is doodgeschoten, is bij H. aangetroffen toen hij op 20 juni werd gearresteerd. Met hetzelfde wapen blijkt op 10 en 12 maart op bakkerij Marrakech aan Tussen Meer in West te zijn geschoten, en op 3 april vanuit sportschool Train More aan het Bos en Lommerplein. Voor die laatste zaak wordt Ismail H. ook vervolgd.

De verdachte zal psychisch worden onderzocht in een kliniek. De aanklager had gewild dat Ismail H. naar het Pieter Baan Centrum zou gaan, maar de onderzoeksrechter kiest voor een kliniek die beter is ingericht op jongeren.