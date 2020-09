Ismail el B. aangehouden voor fatale schietpartij Omar Essalih

De politie heeft maandagochtend de voortvluchtige Ismail el B. in Amsterdam aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij afgelopen mei op de hoek van de Panamalaan en Borneolaan. Daarbij kwam de 29-jarige crimineel Omar Essalih, ‘Centjes’, om het leven.

In het belang van het onderzoek doet de politie geen uitspraken over wat El B.’s rol precies is geweest en waarvan hij wordt verdacht. Hij werd al langer gezocht en zou zich hebben opgehouden in Spanje of Marokko. In Marbella werd een huiszoeking gedaan, zonder resultaat. Met zijn arrestatie maandagochtend, bleek hij in Amsterdam te zitten.

Vorige week deelde de politie camerabeelden waarop te zien is dat El B. kort na de fatale schietpartij in de buurt van de Panamalaan achterop een scooter sprong. Kort daarna werd hij gecontroleerd door de politie. Omdat er op dat moment nog geen weet was van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij, lieten de agenten hem toen gaan.

Drie verdachten

De politie hield in juli en augustus al twee andere verdachten aan, van wie er nog één in voorarrest zit.

Het slachtoffer van de schietpartij, Omar Essalih, alias ‘Centjes’, werd in de nacht van 2 op 3 mei rond 03.30 uur ’s nachts doodgeschoten. Daarna werd een brandende BMW met Duits kenteken aangetroffen op de Frans de Wollantstraat in de Bijlmer. Waarschijnlijk was dat de vluchtauto.

Het is nog altijd niet duidelijk of de beruchte Essalih die nacht slachtoffer was van een professioneel voorbereide liquidatie of dat het om een uit de hand gelopen ruzie ging. In het verleden was Essalih al vaker doelwit van beschietingen geweest. Door de opsporingsdiensten en in het criminele milieu werd Essalih al jaren van het gebruik van veel geweld beschuldigd.