Islamitische school Cornelius Haga groeit als kool

Die uitbreiding is saillant, want Amsterdam en de landelijke overheid hebben er veel aan gedaan om de opening van Cornelius Haga vorig jaar tegen te gaan, tot de rechter aan toe.



De gemeente en het kabinet hadden zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en over uitlatingen van ex-bestuursleden die duidden op sympathie voor terreurorganisatie IS, waar later overigens afstand van werd genomen.



Inspectie

De school liet vooraf de inspectie niet toe om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. In de zomer van 2017 oordeelde de Raad van State dat toenmalig staatssecretaris Sander Dekker de bekostiging van de nieuwe school niet mocht tegenhouden, waarna Cornelius Haga openging.



De gemeenteraad stelde kritische vragen bij de nieuwe gymzaal. "Die school zou klein zijn," zei Erik Flentge (SP). "Wij hadden zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en mij is nog altijd niet duidelijk hoe die nu is."



Numan Yilmaz van Denk is juist blij met de uitbreiding. "Ik hoor heel positieve geluiden."



Moorman heeft regelmatig gesprekken met de inspectie en daarbij staat ook Cornelius Haga op de agenda. "We hebben het vaak over deze school gehad. Ondertussen wil ik wel dat de kinderen krijgen wat alle kinderen krijgen en dat zij kunnen gymmen."



De Inspectie heeft nog geen beoordeling gegeven van de school.



De groei van Cornelius Haga past in de toenemende populariteit van het islamitisch onderwijs in Amsterdam. Volgend jaar opent de negende islamitische basisschool in de stad.