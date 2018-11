Islamitisch onderwijs groeit sterk

We komen de boel in Zuid inderdaad een beetje opschudden Yusuf Altuntas, directuer Elif

Opschudden

Yusuf Altuntas, voorheen voorzitter van de isbo, een koepelorganisatie voor islamitische schoolbesturen, wordt directeur van Elif. "In Zuid was nog geen islamitische school en er is een goed voedingsgebied van moslims daar. We komen de boel inderdaad een beetje opschudden."



Islamitisch onderwijs groeit hard in Amsterdam. Met nieuwkomer Elif telt de stad inmiddels negen islamitische basisscholen en één islamitische middelbare school. Bovendien komt er nog een basisschool bij in West, van stichting Kitab, die in de aanvraag de islamitische identiteit aanpaste om in aanmerking te komen voor een toekenning: er waren al genoeg islamitische basisscholen in de buurt.



Het verbaast Altuntas niet dat het islamitisch onderwijs zo hard groeit. "Het staat goed bekend en islamitische basisscholen kennen de doelgroep goed. We hebben vaak kleine schoolbesturen en geven ons geld echt uit aan het onderwijs. Daardoor zijn er kleine klassen en meer handen in de klas."