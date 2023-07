Isis (19) redde Karine (74), die na een val dagen op de badkamervloer lag: ‘Die blik in haar ogen vergeet ik nooit meer’

Ouderen moeten na een val steeds vaker lang wachten op hulp. Stagiaire Isis Drost (19) redde onlangs haar ‘maatje’: een alleenstaande vrouw van 74 jaar. Zij lag vermoedelijk al drie dagen op de badkamervloer.

De werkdag zit erop. Stagiaire van een maatjesproject Isis Drost (19) heeft geen afspraken meer, ze kan net zo goed naar huis gaan, maar in plaats daarvan luistert ze naar een intern stemmetje dat zegt: ‘niet pluis’. Want waarom belt Karine (74) haar niet meer? Laat de vrouw Isis met rust vanwege haar vakantie? Of is er iets niet in de haak?

Drost wandelt op die woensdagmiddag in mei op intuïtie naar de woning van Karine in De Pijp, naar de vrouw bij wie ze de afgelopen maanden wekelijks komt om te wandelen, om boodschappen te doen en om dagelijkse dingen te regelen. Karine heeft multiple sclerose, kan amper lopen en heeft niemand in Amsterdam – geen vrienden of familie, alleen hulpverleners. De gordijnen zijn dicht. Dat zegt nog niks, want die zijn altijd gesloten. Drost klopt aan. Ze hoort zacht gekerm. Als ze het klepje van de brievenbus openklapt, ruikt ze urine. Weer gekerm. Nu luider. Via de brievenbus komen ook de woorden: ‘Ga niet weg! Niet weggaan!’ Het is meteen duidelijk: Karine ligt ergens in huis en kan zelf niet opstaan.

Drost twijfelt geen moment. Ze alarmeert 112, is midden op straat luid aan het bellen met haar stagebegeleider en de meldkamer, roept sussende woorden door de brievenbus en wacht in lichte paniek op hulp. Cru genoeg ligt Karine alleen binnen te kermen van de pijn, maar staat ook zij, Drost, alleen als ze haar wil helpen. “Niemand vraagt: joh, kan ik even helpen? Als de brandweer komt, staan mensen dat te filmen. Ik wil bijna schreeuwen: hallo, gaat het even!? Maar ik bedenk: laat maar, straks sta ik op Dumpert. Er zijn nu belangrijkere dingen.”

Dit is geen uitzondering

Inmiddels arriveert de ambulance ook. De hulpdiensten gaan naar binnen en Drost volgt hen. Daar op de grond van de badkamer zit Karine. “Die blik in haar ogen vergeet ik nooit meer: opluchting, maar vooral ook paniek en angst.” Een penetrante lucht heeft de smalle gangen en kleine kamers overgenomen. Karine zit in haar eigen ontlasting en ze heeft veel pijn. Naast haar staat de rolstoel. Een mobiele telefoon ligt er ook. Binnen handbereik, maar leeg.

Karines woorden tegen Drost, opnieuw. “Niet weggaan.”

Later blijkt dat Karine twee of drie dagen op de badkamervloer heeft gelegen.

Helaas is dit geen uitzondering, laat Pim Philipse, teamleider spoedeisende hulp en gipskamers van het OLVG weten. Bij het OLVG komt naar schatting elke week een patiënt binnen die na een val langere tijd, uren, maar soms wel dagen, thuis op de grond heeft gelegen voordat er hulp kwam. Bij Amsterdam UMC zien ze hetzelfde, zegt internist Prabath Nanayakkara. Hij publiceerde onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Acute Medicine een onderzoek naar ouderen die op de spoedeisende hulp terechtkomen.

De cijfers zijn indrukwekkend: volgens het onderzoek kwamen er in 2019 landelijk gemiddeld 2000 ouderen per dag op de spoedpost. Eerder al berekende kenniscentrum letselschade VeiligheidNL dat er gemiddeld 288 ouderen per dag op de spoedeisende hulp belanden na een val – elke vijf minuten een. Daarmee is dit de grootste opname-oorzaak van ouderen.

Van kwaad tot erger

Een val is al vervelend, maar er is een trend die het nog naarder maakt: ouderen moeten in deze hachelijke situatie steeds vaker wachten op hulp. Onderzoek van VeiligheidNL laat een forse stijging zien van het aantal ouderen dat na een val van hulp verstoken blijft, omdat ze bijvoorbeeld geen noodknop dragen of niet bij hun telefoon kunnen komen. Van de gevallen ouderen moest 10 procent uren, en in enkele gevallen zelfs dagen, wachten voordat er hulp kwam, ziet het kenniscentrum in de data van 2021. In 2010 was dat nog 3 procent. In tien jaar tijd is dit aantal dus verdrievoudigd. In Amsterdam zou het, omgerekend, om honderden gevallen per jaar gaan.

Een val kan voor ouderen al verstrekkende gevolgen hebben, omdat ze, bijvoorbeeld na het breken van een heup moeten revalideren. Maar de weerslag is nog veel groter als ouderen na een val uren of dagen moeten wachten op medische zorg. Omdat de mensen langdurig in dezelfde stand zitten of liggen, meestal ook nog op een harde ondergrond, krijgen ze vaak doorligplekken, legt internist Nanayakkara uit.

Omdat ze niet drinken, zijn ze bijna allemaal uitgedroogd, wat ernstig is, want organen hebben vocht nodig om goed te kunnen functioneren. Bij ernstige uitdroging kunnen organen ermee stoppen, zegt Nanayakkara. “Het raakt dus het héle lichaam. Als iemand lang op de grond ligt en niet beweegt, dan worden ook de spieren opgevreten. Daarbij komen stoffen vrij die de nieren kunnen beschadigen.” Herstel is heel moeilijk, zegt de internist. Zelden wordt een oudere na zo’n val weer helemaal de oude.

VeiligheidNL berekende eerder al dat er dagelijks veertien mensen overlijden aan (de gevolgen van) een val.

Geen verzorgingshuis, langer thuis

Dat er zoveel ouderen in het ziekenhuis belanden na een val, verbaast Nanayakkara niets. Ouderen wonen, sinds het afschalen van de verzorgingshuizen, langer zelfstandig thuis. Niet alleen zijn ze ouder, vaak zijn ze ook zieker, kwetsbaarder en lopen ze dus een groter risico om te vallen. Onderbezetting op de thuiszorg en in Amsterdam een wachtlijst van een jaar voor hulp bij het huishouden helpen hierbij niet.

Dat in combinatie met eenzaamheid en het gebrek aan een sociaal vangnet is een giftige cocktail. “Als iemand alleen woont, in gezondheid achteruitgaat en er is geen toezicht, dan hoeft er maar iets kleins te gebeuren en het gaat mis.”

Nanayakkara ziet op de spoedeisende hulp van het Amsterdam UMC veel van dit soort narigheid voorbijkomen. “Onlangs had ik een patiënt die thuis was gevallen en het lukte hem niet om op te staan. Op handen en knieën heeft hij er uren over gedaan om bij zijn telefoon te komen. Hij had overal op zijn benen wonden en blauwe plekken. Daar is maar een woord voor: mensonterend.”

Zo zijn er talloze verhalen. Nooit zal hij die 85-jarige vrouw vergeten die een boek wilde pakken en met boekenkast en al omviel. “Niemand weet precies hoelang, maar waarschijnlijk heeft ze twee of drie dagen onder die kast gelegen. De buurvrouw miste haar, vertrouwde het niet en heeft haar uiteindelijk gered.”

Karine, niet haar echte naam, werd in het OLVG opgenomen met een afgestorven teen, een vitamine D én B-tekort, een urineweginfectie en een doorligwond op de plek waar ze tegen een richel van een ladekast heeft gelegen. Weken later ligt ze nog in een revalidatiekliniek, sterk vermagerd en verzwakt – de nasleep van dagenlang doorbrengen op de badkamervloer.

Gevulde koelkast

Karine stemt in met het bezoek van een verslaggever van Het Parool. Veel kan ze vanuit het ziekbed in de revalidatiekliniek niet vertellen, omdat ze daar de kracht niet voor heeft. Op een tafel staan een flesje water en huidcrème van De Tuinen. Met haar vermagerde handen omklemt ze haar telefoon. Drost, geboren voor dit vak, pakt haar andere hand en vraagt of ze iets wil eten. “Nee,” zegt Karine met een broze stem.

Haar enige zoon is een paar jaar geleden overleden, haar zus woont in Amerika en een vriendin in Frankrijk. Thuiszorg wil ze niet. Kortom: er is niemand meer. De hulpverleners van Stichting Sina (Samen is niet alleen) zijn ‘haar familie’ zegt ze. En Drost is ‘een engel’. De twee hebben wekelijks uren met elkaar doorgebracht. Drost loopt voor haar mbo-opleiding Sociaal Werk stage bij het project Zorgmaat van Stichting Sina, dat jaarlijks 150 bewoners uit Amsterdam-Zuid koppelt aan studenten.

Een van de belangrijke speerpunten is dus ook het tegengaan van eenzaamheid. De stagiairs signaleren en helpen iemand bij het verstevigen van het eigen netwerk, maar ze zorgen ook dat het huis veiliger wordt gemaakt – bijvoorbeeld met het installeren van beugels. Ook zorgen ze dat de koelkast gevuld is, zodat mensen eten en drinken in huis hebben. Allemaal zaken die indirect ook het valgevaar beperken.

Geen benul van dag en nacht

Vorige week bleek uit GGD-onderzoek dat 23 procent van de Amsterdammers in 2022 gevoelens van eenzaamheid ervaart, een forse stijging ten opzichte van 2020, toen dat nog 15 procent was. De stagebegeleider van Drost, Joreen Klontje, ziet het dagelijks om zich heen. “We zien mensen die door de jaren heen hun hele netwerk hebben zien verdwijnen. Als ze bijvoorbeeld geen kinderen hebben, de partner komt te overlijden, familie valt weg of ze hebben vrienden die ook op leeftijd zijn, ja dan blijft er weinig over. We staan ook weleens op een begrafenis en dan sta je daar met een paar mensen en dan realiseer je je: iedereen is weggevallen. Deze meneer of mevrouw had niemand meer.”

In de revalidatiekliniek gaat het ook over het alleen zijn. Het gesprek gaat terug naar die bewuste woensdagmiddag. Karine wordt emotioneel als ze terugdenkt aan die lange uren op de badkamervloer. “Ik dacht dat ik daar dood zou gaan.” Er stonden geen afspraken op de planning. Geen thuiszorg, geen Buurtteam, geen bezoek en geen maatje. Dus ja: wie zou haar kunnen redden? Berusting kwam er ook. “Ik dacht: dan ga ik naar mijn zoon.” En verder was het een kwestie van wachten. Wachten op wat dan ook in een badkamer zonder daglicht, zonder benul of het dag of nacht is.

Precies dát vindt Drost het pijnlijkste van alles. Dit is vooral een verhaal over eenzaamheid. Karines klachten zijn voornamelijk veroorzaakt door het lange liggen. Was ze eerder gemist, dan was ze eerder gevonden en dan was het nu beter met haar gegaan. “Het ergste van dit verhaal vind ik dat er eigenlijk niemand voor haar is. Dat is intens verdrietig.”

Voorkom vallen: beweegtrainingen, stevige schoenen en een alarmknop Het aantal ouderen dat valt, stijgt al jaren en zal de komende jaren waarschijnlijk harder stijgen door de dubbele vergrijzing: er zijn steeds meer mensen die ouder zijn dan 65-plus, en daarbovenop leven mensen ook nog langer. In 2022 vielen in Amsterdam 40.000 65-plussers, zo blijkt uit cijfers van de GGD Amsterdam. VeiligheidNL schat dat ongeveer tien procent van de vallende ouderen uiteindelijk in het ziekenhuis belandt. Om het valgevaar in te dammen, biedt de GGD de beweegtrainingen ‘Laat je niet vallen’ aan. De cursussen moeten de conditie en stabiliteit van de deelnemers verbeteren. Ouderen krijgen er ook adviezen die het valgevaar moeten beperken. Enkele tips: trek stevige schoenen aan, zorg dat er geen rondslingerende snoeren en losse vloermatten in huis liggen, let op bijwerkingen van medicijnen en installeer hulpmiddelen als bijvoorbeeld beugels, eet gezond en blijf in beweging. En zorg er bij valgevaar altijd voor dat die persoon alarm kan slaan, bijvoorbeeld met een alarmknop.

Isis Drost vond haar maatje van 74 nadat ze het verdacht begon te vinden dat ze niet van haar hoorde. Beeld Koosje Koolbergen

Over de auteur: Malika Sevil werkt 25 jaar voor Het Parool. Ze schreef veel over gezondheidszorg, ook deed ze verslag van de coronacrisis. Sinds 2022 schrijft ze over kansenongelijkheid, armoede en de kloof.