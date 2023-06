Isaac B., rechterhand ‘Bolle Jos’ Leijdekkers, opgepakt in Turkije

Jos Leijdekkers, illustratie: Sjoukje Bierma Beeld Sjoukje Bierma

De 29-jarig Isaac B. staat in het criminele milieu bekend als ‘Bom’. Hij was al geruime tijd voortvluchtig. Hij werd in december 2022 bij verstek veroordeeld tot 12 jaar gevangenis in de grote Amsterdamse rechtszaak Cherokee. De rechtbank beschouwde hem als de ‘grote baas' van een criminele organisatie die 5700 kilo cocaïne importeerde en 6,5 miljoen euro witwaste.

In februari van dit jaar werd Isaac B. door de Belgische rechtbank veroordeeld tot nog eens zes jaar wegens het leiden van een criminele organisatie die in Antwerpen het restaurant van criminele rivalen had beschoten.

Isaac B. wordt door de opsporingsinstanties beschouwd als de rechterhand van de Bredase crimineel Jos Leijdekkers. Deze 31-jarige Leijdekkers, die bekend is onder de bijnamen: ‘Bolle Jos’, ‘Josje Breda’ en ‘Hollywood’, geldt momenteel als doelwit nummer één van de Nederlandse opsporingsinstanties.

B. en Leijdekkers zouden samen op grote schaal in cocaïne hebben gehandeld. Daarnaast wordt in elk geval Leijdekkers aan een aantal liquidaties in het criminele milieu gelinkt. Zo wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Naima ‘tante' Jillal. Deze drugshandelaar werd in oktober 2019 ontvoerd aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam.

Van Jos Leijdekkers werd vermoed dat hij zich lang schuilhield in Turkije. Eerder deze maand vond in dat land een grote politie-operatie plaats die gericht was op de criminele groepering rondom Jos Leijdekkers. In totaal werden 23 verdachten aangehouden tijdens die actie. Zij werden, volgens Turkse media, verspreid over vijf provincies opgepakt. Onder de aangehouden personen zou zich ook een zwager van Leijdekkers bevinden.

Tijdens de operatie werd beslag gelegd op omgerekend 40 miljoen euro aan onder andere vastgoed. Daarnaast stuitten de agenten op geld en sieraden, ter waarde van omgerekend 4 miljoen euro.

Bronnen melden aan deze krant dat Isaac B. wordt overgebracht naar Istanbul.

