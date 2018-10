IS-propaganda in Amsterdam: 'Je gaat naar school: BOEM!'

Hij is teleurgesteld: 'Je hebt een heel zwak geloof broeder. Ik hou van jou, maar ik zeg dat toch'

In een ander spel is een IS-basis getekend, waarboven vijandige straaljagers cirkelen. Door op een knopje te drukken kan een kind leren welk gebed kan worden gereciteerd in een angstige situatie.



Ook is er een onderdeel van het spel waarbij de kinderen tijdig een bom moeten vinden die in een laatje is verstopt. Lukt dat niet en explodeert de bom, dan trilt de telefoon.



Dergelijk materiaal is in de afgelopen jaren op grote schaal gecreëerd en verspreid door IS en zijn sympathisanten. De terreurgroep had tijden een effectieve en professionele media-afdeling.



Niet alleen was er een glossy tijdschrift, maar er waren ook afscheidsboodschappen van zelfmoordenaars en executies van vijanden werden met moderne montagetechnieken op internet gezet.



Met dergelijk materiaal werden de geesten van jongeren ver buiten Syrië en Irak rijp gemaakt voor een vertrek naar het strijdgebied. Ook hoopt IS met het materiaal sympathisanten aan te zetten tot aanslagen in westerse landen.



De beelden verspreiden zich via sociale media, zoals ook gewone foto's en video's zich over het internet verspreiden: mensen sturen het aan elkaar door.



Terwijl de gruwelijkheden zich via Telegramkanaal 'Broeders' verspreiden, kijkt en luistert de politie mee. De twee minderjarige jongens uit Oost bespreken wat zij op hun telefoons ontvangen - en volgens het ambtsbericht van de inlichtingendienst AIVD dus ook actief doorgeven.



Een van de tieners, K., zegt er genoeg van te hebben. "Je gooit jezelf in de problemen, door al die foto's te zien. Het maakt me para (gek, red.) man, vooral die Abu Bakr. Hij blijft me spammen (overladen red.) met foto's, wel 3000 man. Het maakt me kokend."



Volgens K. zou de 'Abu Bakr' waarover hij spreekt ook hebben gezegd een vliegtuig te willen kapen om een aanslag te plegen.