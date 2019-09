Is Oey de achilleshiel van de burgemeester?

Het is geen grote aanslag, een onhandige uitspraak of scherpe oppositie die burgemeester Femke Halsema in de problemen brengt. Uit een interview met NRC Handelsblad blijkt zaterdag dat haar echtgenoot, de filmproducent Robert Oey, de achilleshiel van de burgemeester is.

Net nu de belangstelling voor de aanhouding van Halsema’s zoon weer is gaan liggen, erkent Oey in een interview dat hij er in hoge mate verantwoordelijk voor is dat de jongen het onklaar gemaakte wapen in handen kreeg. Het was Oey die het pistool na filmopnamen mee naar huis nam waarna hun tienerzoon het vond, er buiten mee ging spelen, en vervolgens gearresteerd werd. Daarmee is Oey ook verantwoordelijk voor het spoeddebat dat Halsema woensdag te wachten staat.

De raadsfracties van oppositiepartijen VVD, Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen hebben aangekondigd Halsema te willen bevragen over het onklaar gemaakte wapen. Geheel terecht, want er zijn zeker drie onbeantwoorde vragen te stellen.

Lelijk beeld

Wist Halsema dat Oey het pistool mee naar huis had genomen? Oey zegt van niet, maar de burgmeester heeft dat zelf nog niet verklaard. Daarnaast: waarom noemde Halsema het een ‘(verboden) nepwapen’ in haar brief aan de Amsterdammers van 14 augustus 2019, toen de aanhouding van haar zoon bevestigd werd? Het is immers een weliswaar onklaar gemaakt, maar zeer écht vuurwapen. En tenslotte: wat ligt er nog meer op zolder van Halsema & Oey aan illegale rekwisieten? Oey erkent immers in het interview dat hij niet kan uitsluiten dat er nog meer verboden wapens liggen.

Of dit in de ambtswoning is of het oude huis van het echtpaar in Oost, dat maakt niet uit. Want volgens strafpleiter Yehudi Moszkowicz is de burgemeester in de overtreding als zij weet – of niet aannemelijk kan maken dat ze niet wist – dat er thuis illegale wapens voorhanden zijn. Het zijn vragen die Halsema uit zichzelf nog niet beantwoord heeft en die gesteld moeten worden.

Logisch dat de rechtse oppositie hierin voorop loopt. Maar de coalitiepartijen en Halsema’s bondgenoten in de gemeenteraad zouden nu net zo streng moeten zijn. Het is onrustig in het privéleven van de burgemeester en dat beschadigt het ambt. Niet alleen het beeld is lelijk: een burgemeester die zich uitspreekt tegen de groeiende dreiging van (nep)wapens in de stad, terwijl haar man kennelijk de beschikking heeft over dit soort spullen. Het is nu ook een politiek probleem. Als de burgemeester bewust of onbewust niet eerlijk is geweest, moet de gemeenteraad haar corrigeren.

Verkeerde keuzes

Oey moet ondertussen goed nadenken hoe hij de komende jaren, zo lang als zijn partner nog burgemeester is, in het leven wil staan. Het rommelde voor de zomer al rondom zijn persoon toen er discussie ontstond over de voormalige jihadist Jason Walters die onherkenbaar wilde blijven in een van de films van Oey. Daar had de filmmaker in eerste instantie geen zin in. De heisa in de pers die dit opleverde was geen gevolg van een ongelukje, maar het resultaat van een doelbewuste zakelijke confrontatie, terwijl Halsema al burgemeester was.

Ook het onklaar gemaakte wapen heeft Oey niet per ongeluk meegenomen naar huis, maar bewust meegebracht en verstopt, omdat hij kennelijk wel besefte dat dit geen pas geeft. De ophef overkomt hem niet, zoals hij de zaak afdoet in NRC, hij maakt verkeerde keuzes.

Eberhard van der Laan zei ooit dat hij zijn vrouw niet aan een touwtje heeft, toen ze eens op de markt rozen ging uitdelen om de PvdA vlak voor de verkiezingen een steuntje in de rug te geven. Ook van Halsema verwacht niemand dat zij haar partner controleert. Maar op dit moment maakt hij het de burgemeester van Amsterdam moeilijker om haar belangrijke werk te kunnen doen. Oey moet zich herpakken of zijn spullen pakken.