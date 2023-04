Is Mounir K., die een ‘exorbitant luxeleven’ leidde, inderdaad een grote drugsimporteur?

Beeld Getty

De Amsterdamse recherche ziet de lijvige Mounir K. (44) al heel lang als een grote speler in de internationale cocaïnehandel. Voornamelijk als gevolg van ontsleutelde chats uit de neergehaalde berichtenservers van EncroChat en SkyEcc staat hij vanaf dinsdag terecht voor het met medeverdachten invoeren van tonnen cocaïne – of pogingen daartoe.

Zijn medeverdachte Ismail B. (36) ontbreekt in de Amsterdamse rechtbank, omdat hij in Marokko is geschept door een taxi en vanwege een hersenschudding rust moet houden. Zijn andere medeverdachte, Said B., kwam overeen dat de aanklagers 6 jaar cel tegen hem eisen én afzien van pogingen hem zijn misdaadwinsten af te pakken, onder de voorwaarden dat hij zich niet meer verweert tegen de beschuldigingen in zijn belangrijkste deeldossier. Dat gaat over 1500 dan wel 1120 kilo cocaïne die in het voorjaar van 2020 vanuit Paraguay via Argentinië naar de zeehaven van Antwerpen zou zijn gesmokkeld in een deklading van sojameel.

Mounir K. en de internationaal gezochte Amsterdammer Mohammed Kajdouh, (46) zouden dat transport via een chatgroep vol versleutelde berichten hebben aangestuurd.

Inval in garagebox

Het onderzoek was begonnen met een inval in een garagebox in de Antony Moddermanstraat in Nieuw-West in februari 2021. Daar werden in een compressor 86 plastic zakken met elk een kilo cocaïne gevonden.

Van Said B. werd een vingerafdruk gevonden, van Ismail B. (geen familie) dna op een afgescheurd stukje handschoen dat in de knoop van een zak was blijven steken. In de box lag óók een vrachtbrief die leidde naar het transport vanuit Paraguay ruim een jaar eerder. Dat transport, van die 1500 dan wel 1120 kilo cocaïne, werd uitgebreid besproken in de versleutelde chats – inclusief foto’s van enkele van de 18 ‘big bags’ waarin de drugs in een container waren verstopt.

Mimoun K. bemoeide zich volgens justitie op de belangrijkste momenten met dat transport, kort voor aankomst in de Antwerpse haven zou de voortvluchtige Mohammed Kajdouh een sleutelrol spelen.

Fortuin aan coke

Het ging om een fortuin aan cocaïne, maar Mounir K. lijkt zich in de berichten volgens de recherche niet al te druk te maken als een deel van de cocaïne volgens Kajdouh lijkt te ontbreken. Kajdouh, volgens de politie: ‘Klote man, er missen zakken.’ Mounir K., nog steeds volgens de recherche: ‘Niks aan de hand brada, 16 van de 18 zitten er gewoon in. Als de scotoe (politie, red.) ze had gevonden, was alles er uit geweest’. Uiteindelijk werden alle 18 zakken toch gevonden.

Het transport is op de aanklacht tegen Mimoun K. maar een van de (pogingen tot) drugsimport.

In de zomer van 2020 zou hij onder meer de invoer van 1703 kilo cocaïne uit Costa Rica naar Antwerpen hebben geleid. Een poging 2903 kilo cocaïne uit Costa Rica te importeren, zou zijn gestrand omdat de partij in Costa Rica werd onderschept.

In de ontsleutelde berichten zou K. ook hebben gecorrespondeerd over weer een ‘nieuwe lijn’.

Witwassen

Over de zeer forse drugsimporten wil Mimoun K. ‘op het advies van mijn advocaten’ geen vragen beantwoorden. Later zal hij zich wel uitlaten over de verdenking dat hij tonnen euro’s en luxe artikelen en kleding witwaste. Dit deed hij voornamelijk in Dubai, maar ook in Amsterdam en Amstelveen. Hij leidde ‘een exorbitant luxeleven’, terwijl hij nauwelijks legale inkomsten had.

K. denkt de rechters wel degelijk te kunnen uitleggen dat hij wit geld had. Advocaten Ruud van Boom en Marq Wijngaarden van Mounir K. proberen de rechtbank er overigens van te overtuigen dat een belangrijk deel van het bewijs, uit ontsleutelde berichten, onrechtmatig is verkregen. Daartoe onderwerpen ze een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut aan een marathonverhoor. Voor het proces is de hele week ingeruimd, maar mogelijk duurt het nog langer.

