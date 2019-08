Is kappen echt het beste voor de bomen op de Rozengracht?

Het is een van die straten waarvan je je nauwelijks een voorstelling kunt maken zónder bomen. Al was het maar omdat ze zo aanwezig zijn. Het is overdreven om te spreken van een groene tunnel die je door moet om vanuit West de binnenstad in te kunnen komen, maar levend groen is het allemaal wel: deze bomen maken de Rozengracht zacht.

Dat de gemeente nu van plan is waarschijnlijk alle 33 bomen te kappen omdat ze in de weg staan bij een herinrichting van de belangrijke verkeersader, stuit veel mensen dan ook tegen de borst. Zoals een van de stamgasten die deze middag op het terras van café de Gouden Florijn zit: “Ze zeggen dat ze nieuwe bomen gaan terugplaatsen, maar dat zeggen ze wel vaker. Als er al bomen komen, worden dat natuurlijk van die nietszeggende sprietjes, die zouden omvallen als ze niet overeind zouden worden gehouden door zo’n paaltje ernaast.”

Rosa Zweepe van kantoorboekhandel Gebroeders Winter op de Rozengracht vindt het ook erg als de bomen zouden verdwijnen. “Ik studeer toevallig Landscape and Environment Management, dus ik weet dat soms bomen moeten wijken, maar dit is wel heel rigoureus.”

Opvallend

Het voornemen tot kappen is opvallend, aangezien Amsterdam er de mond van vol heeft zo graag ook een groene stad te willen zijn. En juist het afgelopen decennium leek het erop dat alle inspanningen werden getroost om ook bij ingewikkelde herinrichtingen zoveel mogelijk bomen te sparen. Daarvan is, zo blijkt uit gesprekken met ingewijden, in het geval van de Rozengracht bepaald geen sprake.

Een van hen, een deskundige die regelmatig wordt ingehuurd door de gemeente, noemt het ‘ongehoord’ dat alle bomen de herinrichting niet zullen overleven. “Het is mogelijk dat een aantal bomen wordt gekapt, maar dit heeft er alle schijn van dat de gemeente er gewoon voor heeft gekozen het probleem op de makkelijkste manier op te lossen: alles gewoon omhakken. Voor alle duidelijkheid: het overgrote deel van de bomen verkeert in topconditie.”

‘Kappen is goedkoper’

Bomendeskundige Cor van Gelderen, die de details van de Amsterdamse plannen niet kent, is ook verbaasd over ‘rücksichtslosheid’ van de gemeente. “Als ze echt zou willen, zou de gemeente een deel van de bomen echt wel kunnen behouden, maar waarschijnlijk is kappen gewoon goedkoper. Het is in ieder geval makkelijker.”

De bomenkap hangt samen met een ingrijpende operatie: de aanleg van de Oranje Loper. Omdat per dag 30.000 mensen door de straat rijden per tram, er ieder etmaal 16.500 voertuigen en 14.000 fietsers passeren en zes bruggen in beide verlengdes van de Rozengracht moeten worden vervangen, worden miljoenen euro’s gereserveerd voor de komende jaren.

Volgens een woordvoerder is het noodzakelijk de huidige breedte van het straatprofiel te handhaven. “Het verwijderen van de trottoirbanden en terugplaatsen van nieuwe kan niet zonder bomen of boomwortels te beschadigen. Dat komt de conditie van de bomen niet ten goede en kan leiden tot onveilige situaties.”

Behoud van de bomen zou volgens de woordvoerder alleen kunnen bij een smaller straatprofiel, maar hij zegt dat dit ‘op gespannen voet’ staat met de verkeersveiligheid. “We streven ernaar zoveel mogelijk bomen te laten staan of te verplaatsen.” Hij verwijst daarbij naar een artist’s impression die, zoals te doen gebruikelijk bij artist’s impressions, opvallend groen gekleurd is.