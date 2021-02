Is IJburg straks te huur? Volgens deze ondernemers is het menens

Een deel van de ondernemers met de te-huurborden. Beeld Marie José Schut

Is IJburg straks te huur? Die vraag wordt gesteld op de opvallende, zwart-oranje borden die sinds woensdagmiddag in heel IJburg te vinden zijn. Ze hangen aan sportscholen, horecazaken, kapsalons, winkels en fietsenmakers. Tegen de honderd ondernemers maken zo gezamenlijk een statement naar politici, vastgoedeigenaren en buurtbewoners.

Het statement is simpel: als er niet snel iets verandert, overleven veel van de zaken de coronacrisis niet. “Restaurants zijn al langer dicht, winkels wat korter, maar voor allen geldt dat de situatie nijpend is,” aldus Marie-José Schut, eigenaar van een schoonheidssalon en een van de initiatiefnemers.

Het statement is aan drie groepen gericht, aldus Schut. Ten eerste de politici, die moeten inzien dat de huidige financiële steun onvoldoende is. Ten tweede de vastgoedbedrijven, die toch echt moeten gaan nadenken over het geven van huurkorting.

Het is menens

Tot slot hopen de actievoerders hun buurtbewoners te bereiken. “Die moeten het besef krijgen dat het echt menens is,” zegt Schut. En wat voor een invloed het op de wijk heeft, als straks jouw sportschool weg is, of jouw kapsalon het bijltje erbij neerlegt. Als je niet meer uiteten kunt in je favoriete restaurant.”

Die laatste groep kan helpen door te blijven winkelen bij lokale zaken. “Koop bijvoorbeeld een boek bij de lokale boekhandel.” Volgens Schut denken mensen nog weleens dat de zaken toch wel worden geholpen, en dat het dus ‘allemaal wel goed komt’ en ‘we lekker vakantie kunnen vieren’.

Persconferentie

De ondernemers lieten zich inspireren door een soortgelijke actie van de Amsterdamse horeca eind december, vertelt Schut. “Veel branches trekken afzonderlijk van elkaar aan de bel. Wij wilden een gezamenlijk statement afgeven namens alle branches, en daarmee laten zien dat over de hele linie hulp nodig is.”

Ook een aantal zaken waarbij het juist goed gaat in deze tijd doet mee, zoals traiteurs. Die hebben geen te-huurbord opgehangen maar een poster met de tekst support your locals. Of ze doneerden geld voor het laten maken van de borden. De borden en posters zullen blijven hangen tot de eerstkomende persconferentie van het kabinet.