Is het vuurwerkverbod aan burgers zelf over te laten?

Stadsdeelcommissie Oost begon haar eigen peiling, want er wonen veel kinderen op IJburg en vuurwerk is slecht voor het klimaat

"De gemeente zou moeten nagaan of het bestellen van het pakket in samenspraak met de buurt gebeurt. Nu kan iedereen een pakket bestellen en loop je dit risico."



"Mocht het straks in negentig procent van de zones goed gaan, dan noemen bestuurders het een succes. Wij kijken vooral naar de tien procent waar het niet goed is gegaan."



Peilen op IJburg

Burgemeester Halsema laat voor volgende jaarwisseling onderzoek doen naar het draagvlak voor een vuurwerkvrij Amsterdam. De resultaten worden voor 1 maart verwacht.



Stadsdeelcommissie Oost wilde daar niet op wachten en besloot op IJburg ook een eigen peiling te houden. Ze wil weten hoe de IJburgers de jaarwisseling willen vieren: vuurwerkvrij, vuurwerkvrij met een georganiseerde vuurwerkshow en/of een vuurwerkzone voor particulier vuurwerk, of volgens de huidige situatie.



Fenna Swart van GroenLinks, die zelf op IJburg woont, is de drijvende kracht achter de peiling. "Elk jaar is er hier een terugkerende discussie over vuurwerk. Er wonen veel kinderen op IJburg en vuurwerk is slecht voor het klimaat.



Tijdens het peilen reageerden de afgelopen weken veel buurtbewoners positief op de mogelijkheid om hun stem te laten horen. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat een meerderheid kiest voor een vuurwerkvrij IJburg in combinatie met een vuurwerkshow of afgesproken gebieden waar wel afgestoken mag worden."



Swart vindt het jammer dat de gemeente het dit jaar aan burgers overlaat. "Dat vind ik een zwaktebod. Als je alleen op bepaalde plekken mag knallen, is het ook beter te handhaven."