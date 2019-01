Is het onveilig in de Arena? Ajax en de politie beweren van niet

Het gaat er bij thuiswedstrijden van Ajax gemoedelijk en rustig aan toe De politie

Dat aantal ligt fors hoger dan bij andere eredivisieclubs. Willem II staat op de tweede plaats met 22 geweldsincidenten rondom thuiswedstrijden en sc Heerenveen completeert de top drie met negentien meldingen van fysiek geweld.



Bij Feyenoord zijn afgelopen vier seizoenen slechts bij zeven wedstrijden meldingen gemaakt van geweld.



EenVandaag heeft de cijfers opgevraagd nu de Voetbalwet, die een einde moet maken aan geweld rond voetbalwedstrijden, zijn tiende jaar ingaat.



"We herkennen ons niet in het beeld dat het hier onveiliger zou zijn. Integendeel. We hebben met 53.000 stoelen het grootste stadion in Nederland en hebben dus de meeste toeschouwers. We zijn altijd uitverkocht. Bovendien zijn we heel stringent in het registreren van opstootjes. We weten niet hoe dat bij de andere zeventien eredivisieclubs gaat," zegt Ajax-woordvoerder Miel Brinkhuis.



Vuurwerk

De incidenten betreffen onderlinge opstootjes in en rond het stadion. "Het tegen elkaar vechten van supportersgroepen gebeurt niet meer in het stadion. We hebben geen hekken en de publieksstromen zijn goed op orde."



Ook de politie beaamt dat. "We zitten er strak bovenop. Er wordt streng geregistreerd. Het gaat er bij thuiswedstrijden van Ajax gemoedelijk en rustig aan toe."



Op de lijst van 'gewelddelicten' bij Ajax staan 44 geweldsdelicten gemeld. Elf hiervan betroffen het gooien van vuurwerk bovenaan, gevolgd door acht meldingen van spreekkoren.