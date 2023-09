Is het niet te mooi om waar te zijn, en vier andere vragen over het dynamische energiecontract

Beeld ROB ENGELAAR / ANP

Nederland telt zo’n zeven miljoen energiecontracten voor huishoudens. De meeste, 4,6 miljoen huishoudens, hebben een variabel contract. 2,3 miljoen mensen hebben een vast contract en zo’n 230.000 een dynamisch contract. Begin dit jaar waren er nog geen honderdduizend huishoudens met een dynamisch contract.

Wat is een dynamisch prijscontract?

Bij een dynamisch prijscontract staat de prijs voor gas en elektriciteit niet vast. Dagelijks krijgt de klant een overzicht van de prijzen voor stroom en gas voor de volgende dag. Gasprijzen staan meestal een hele dag vast, stroomprijzen kunnen per uur verschillen. De klant ziet wanneer welke energie het goedkoopst is en kan daar zijn gebruik op afstemmen. Dus de elektrische auto opladen en de wasmachine aanzetten op het moment dat stroom goedkoop is. Afgelopen tijd kwam het zelfs meermalen voor dat de stroomprijs negatief was. Een wasje draaien op zo’n moment levert dan geld op als je zo’n dynamisch prijscontract hebt.

Dat klinkt te mooi om waar te zijn, klopt dat wel?

Ja, dat klopt. Met name in weekenden met veel wind en zon, wordt soms meer stroom opgewekt dan afgenomen. En dat kan tot negatieve prijzen leiden. Maar dit is natuurlijk niet het hele verhaal. Prijzen kunnen ook omhoog, zoals menig huishouden de afgelopen jaren heeft gemerkt. En prijsstijgingen worden ook direct doorgegeven. “Dan moet je wel een buffer hebben om die prijsstijging te kunnen opvangen,” waarschuwt een woordvoerder van Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Ook Joris Kerkhof, energie-expert bij vergelijkingssite Independer waarschuwt. “Energieaanbieders schermen met die lage of zelfs negatieve prijzen. Maar je ziet nu al dat de stroomprijzen voor de winter hoger liggen dan de prijzen deze zomer. Die hogere prijs ga je straks als klant ook betalen.”

Hoe weet ik nu of zo’n contract iets voor mij is?

Je moet in ieder geval flexibel kunnen zijn met je energieverbruik. Als je een groot gezin hebt en vier keer in de week moet wassen is het maar de vraag of je de wasbeurten steeds op de goedkope uren kunt plannen. Maar laad je je elektrische auto toch maar een keer per week op en kun je je gebruik aanpassen, dan kan een contract met dynamische prijzen voordelig zijn. Een ander punt is je stressbestendigheid. “De dagprijzen verschillen. Je moet wel tegen die onzekerheid kunnen,” aldus de woordvoerder van ACM. Wil je zekerheid en duidelijkheid vooraf, dan kun je beter een vast contract kiezen. “Als je meer verbruikt dan betaal je, in het geval van een vast contract, die extra energie tegen de vooraf vastgestelde prijs,” zegt Kerkhof.

Ik heb zonnepanelen. Is zo’n dynamisch prijscontract voor mij gunstig?

Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Dat heeft te maken met de vergoeding die je krijgt voor stroom van je zonnepanelen die je teruglevert aan het net, het zogenoemde salderen. “Er is nog veel onduidelijkheid over hoe energiebedrijven gaan salderen. De meeste energiebedrijven kijken naar de werkelijke opwek en afname van stroom. Als de stroomprijs negatief is dan moet je ook betalen voor stroom die je teruglevert. Dan kun je beter je zonnepanelen uitzetten,” aldus Kerkhof.

Het blijft ingewikkeld. Hoe beslis ik nou?

Denk je dat de energieprijzen verder dalen, dan is een dynamisch contract een goed idee. Maar heb je geen idee, dan kun je misschien beter voor de zekerheid van een langlopend contract kiezen. Dan weet je ook voor langere tijd wat je maandlasten zijn.

Als je voor een dynamisch contract kiest, moet je ook goed letten op de inkoopvergoeding die energiebedrijven vragen, waarschuwt Kerkhof. Dat is een vaste vergoeding bovenop de kale elektriciteits- en gasprijs. “De kale elektriciteitsprijs is meestal gelijk bij de verschillende aanbieders. Kijk daarom naar de laagste inkoopvergoeding.”