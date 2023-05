Is het een sinkhole? Een meteorietinslag? Een opgraving? Wat gebeurt er op de Kruislaan?

Een doodlopend fietspad, trappen met ‘luie’ treden of een bankje met de rug naar het plein. Het Parool brengt zulke miskleunen samen in het dossier Kan dat niet anders? Vandaag: een mysterieuze put op het Science Park.

Midden op een fietspad aan de Kruislaan in Oost zit een gat bijna zo groot als een hottub. De kuil is tot de rand gevuld met bruin water. Er drijft een snoeppapiertje in. En vlokken ondefinieerbaar schuim.

Wat is dit? Een pot heksensoep? Een sinkhole? Een meteorietinslag? Een opgraving? Een lekkage?

We zien geen wegwerkzaamheden, maar wel hekwerken – van die rood-witte. De hele toestand – gat en hek – beslaat het fietspad in één richting. Fietsers gaan in de remmen om tegenliggers voor te laten gaan, en dan, met een flinke slinger aan het stuur, laveren ze om dit gevaarte heen.

Een vreemde situatie

Zo ook Ruud Dobber die vanuit zijn woonplaats Diemen vaak over dit fietspad rijdt, bijvoorbeeld op weg naar de Jaap Edenbaan. “Dat gat zit er al máánden. In het begin dacht ik nog: het zal wel met de nieuwbouw van de UvA te maken hebben. Dat gebouw staat er vlak naast. Maar het pand is zo goed als klaar en nog steeds is dat gat niet opgelost. Het is een vreemde situatie.”

Vervelend is het ook, vindt Dobber. “Het is hoogst irritant dat tegemoetkomende fietsers elkaar niet kunnen passeren gedurende zo’n belachelijk lange periode. Er rijden daar veel fietsers en je zit elkaar bij dat obstakel altijd in de weg.”

Maandenlang heeft hij geen enkele beweging in dit schouwspel gezien. Wie er verantwoordelijk is voor de put met bruine drab? Geen idee. “Het is toch een uithoek waar niemand zich om bekommert.”

‘Er was onduidelijkheid over wie er verantwoordelijk was’ De redactie van Kan Dat Niet Anders heeft eerst stadsdeel Oost om opheldering gevraagd over dit mysterieuze gat. Er zou een lekkage zijn. Een woordvoerder verwees naar Waternet, want die zou het probleem verhelpen. Maar volgens een woordvoerder van Waternet liggen onder dit fietspad geen drinkwater- of afvalwaterleidingen van Waternet. “Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid een terreinleiding,” aldus Waternet. Dat valt niet onder het beheer van Waternet, maar die van de eigenaar van het terrein: de Universiteit van Amsterdam (UvA). De UvA laat vervolgens weten dat de grond niet van de universiteit is en verwijst terug naar de gemeente. Uiteindelijk blijkt, na het nodige belwerk, wie de probleemeigenaar is: Alliander. De netbeheerder heeft volgens de woordvoerder werkzaamheden op Science Park uitgevoerd en daar is waarschijnlijk iets misgegaan met een boring, waardoor kwelwater (een soort ondergrondse waterstroom) een sinkhole heeft veroorzaakt. Vorige week is het probleem onderzocht en werd duidelijk dat de boring inderdaad de oorzaak van de ellende is. Inmiddels heeft Alliander een aannemer ingeschakeld, die het gat gaat repareren. “Hopelijk op korte termijn.”

