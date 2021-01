Is FC Amsterdam wel een veilige plek voor de jeugd?

Het terrein van FC Amsterdam, vlak naast de Johan Cruijff Arena. Beeld Marc Driessen

Het is een cynische werkelijkheid. Juist Amsterdam-Zuidoost, waar jongeren groot risico lopen de wereld van drugs en geweld in te worden gezogen, heeft een enorme behoefte aan plekken waar jongeren veilig en verantwoord kunnen ontspannen. Liefst met rolmodellen aan wie ze zich kunnen optrekken. Plekken waar ze hun ­talenten kunnen ontwikkelen en dromen kunnen koesteren. Maar: juist in een van de grootste sportclubs aan de rand van het stadsdeel, pal ten noordwesten van de Johan Cruijff Arena, schuren de belangrijkste bestuursleden, trainers en sponsoren volgens de overheid op zijn minst aan tegen de serieuze criminaliteit.

Er zijn geen aanwijzingen dat binnen FC Amsterdam misdrijven plaatsvinden, maar dat zo veel prominenten zich met de onderwereld inlaten, baart grote zorgen. Als zij niet vertrekken, zegt de gemeente mogelijk de bruikleen en huur op van de drie velden, de grond onder het clubgebouw en het parkeerterrein. Dat heeft de gemeente­advocaat het bestuur te verstaan gegeven, bevestigen ingewijden.

FC Amsterdam is een van de grootse sportclubs van Zuidoost, met vijf seniorenelftallen – die ­allemaal op zaterdag spelen, het eerste in de vierde klasse – en twintig jeugdteams.

De achtergrond van de hoofdrolspelers binnen FC Amsterdam kwam de laatste jaren stap voor stap in beeld bij de recherche.

Escortmeisjes

Meest in het oog springt een zedenzaak die de trainer van elftal Onder 23 al sinds medio 2018 achter zich aansleept. Waarbij we vooropstellen dat die strafzaak dateert van vóór zijn komst naar FC Amsterdam en er geen enkele aan­wijzing is dat hier iets onaangenaams met clubleden is gebeurd.

De zorgen om de rol die de trainer en voetbalmakelaar bij FC Amsterdam speelt, zijn er niet minder om. De zedenzaak draait immers óók om voetbaltalenten die hij onder zijn hoede had, bij zijn oude club Olympia in Haarlem. Ook daar probeerde hij, zelf een telg uit de Ajaxjeugd, getalenteerde jonge voetballers naar een profclub te leiden via zijn voetbalschool, die hij nu bij FC Amsterdam uitbaat. Hij bracht spelers naar profvoetbal in bijvoorbeeld Zweden en ­Letland.

Hij liet pupillen volgens de verdenking wonen in het huis van zijn moeder in Zuidoost, waar zijn vrouw en hij volgens justitie ook ‘kwets­bare’, net meerderjarige prostituees hadden ondergebracht. Volgens justitie moesten de jonge voetballers de escortmeisjes naar klanten brengen en het geld van die klanten incasseren. Bovendien zouden ze, soms zelf nog minderjarig, seks met de jonge vrouwen hebben gehad terwijl de trainer dat filmde.

Hij zat enkele maanden in voorarrest voor mensenhandel en het vervaardigen van kinderporno en werd vrijgelaten met een enkelband in afwachting van zijn strafzaak. Wanneer die zal dienen, is nog altijd onduidelijk. Zelf ontkent hij misdrijven te hebben gepleegd.

De voorzitter van FC Amsterdam was in juni gewaarschuwd over de verdenkingen en zou de politie hebben beloofd de trainer te weren, maar een rechercheur zag hem in september nog langs de lijn als coach van Onder 23. Omdat hij geen lid is van de KNVB, kan de voetbalbond niet ingrijpen terwijl hij ondanks die lopende zedenzaak intensief met talenten blijft werken.

Maar de zorgen gaan veel verder dan de rol van de talententrainer.

Drillrap

De voorzitter van FC Amsterdam is, terwijl hij de club al leidde, veroordeeld voor oplichting, al is dat ruim tien jaar geleden. Nu lijkt hij zware criminelen te ondersteunen, bijvoorbeeld door via zijn bedrijven auto’s voor ze te regelen. Zeker zeven van die auto’s werden volgens de gemeente gebruikt door cocaïnehandelaren, leden van motorbendes of hun partners.

De penningmeester is lang geleden veroordeeld voor vermogensdelicten en kreeg in 2019 een naheffing en boete van de Belastingdienst voor fraude met zijn aangifte voor de omzet­belasting van zijn sportmanagementbureau dat scouting, ‘loopbaanbegeleiding’ en contracten en transfers regelt voor voetballers.

De bedrijfsvoering door de penningmeester in zijn eigen nering geeft de overheid weinig vertrouwen in de deugdelijkheid van de boek­houding van FC Amsterdam. De omstreden bedrijven van de voorzitter en de penningmeester zijn de belangrijkste sponsors van de club. Van een andere voorname geldschieter, muziek­producent Quatro Vision uit de Bijlmer, is de ene vennoot veroordeeld voor oplichting en een vermogensdelict en de andere voor geweld- en vermogensdelicten. Beiden hebben contacten met criminelen die figureren in onderzoeken naar liquidaties, drugshandel of grof geweld.

Quatro Vision brengt drillraps uit en clips waarin rappers met vuurwapens (echt of nep) zwaaien. Een van de leiders van Quatro Vision, verantwoordelijk voor een team van Onder 13 van FC Amsterdam, is rapper Henkie T. Hij werkt samen met verschillende gangstarappers uit Amsterdam-Zuidoost en Rotterdam die aan grof geweld en drugshandel zijn gelinkt. Hij vormde met de bekende rapper Chivv de formatie SBMG uit de K-buurt, tot ze in 2019 besloten ieder hun eigen weg te gaan.

Poging tot doodslag

Een trainer van een Onder 13-team is in 2017 veroordeeld voor de handel in harddrugs en in 2018 voor het bezit daarvan. In 2020 betrapte de politie hem met een mes in zijn broekband. ­Tijdens een andere controle zat hij in de auto met een lid van de Top 600 van gewelddadige jonge criminelen.

De trainer van een Onder 11-team, een drillrapper, wordt sinds mei vervolgd voor poging tot moord of doodslag. Een via sociale media verspreide video wekt de indruk dat hij iemand van een rivaliserende drillrapformatie heeft neergestoken.

De trainer van het team Onder 19 bracht in 2013 een inmiddels voor zijn rol bij een liquidatie in de Bijlmer veroordeelde huurmoordenaar van de roemruchte rapformatie The Green Gang naar het ziekenhuis na een aanslag op diens leven. Voor de aanname dat hij mogelijk wat met de moordpoging te maken had, zag justitie uiteindelijk onvoldoende bewijs.

Ontruiming

Al met al voedt de betrokkenheid van zo veel omstreden sleutelspelers de vrees dat FC Amsterdam niet de veilige plek voor jongeren en jongvolwassenen is die het zou moeten zijn – ­zéker in een stadsdeel dat al met zo veel problemen en criminaliteit kampt.

De gemeente kan clubs als verhuurder van de velden en de grond onder de kantine screenen en overeenkomsten verbreken of weigeren als zo’n partij niet integer is. Met de nu naar boven gehaalde informatie kan de gemeente bij de rechter ontruiming van het terrein vorderen. FC Amsterdam zou sowieso uiterlijk op 31 oktober naar een tijdelijke locatie moeten verkassen. Het gebied waarin de huidige accommodatie ligt, wordt in het project ‘De Nieuwe Kern’ een nieuwe stadswijk met 4500 woningen, een stadspark, een bedrijventerrein, horeca, kan­toren en een uitbreiding van De Toekomst, het jeugdcomplex van Ajax.

De gemeente wenst met de huidige bezetting geen tijdelijk huurcontract af te sluiten voor die nieuwe plek. Het plan FC Amsterdam uiteindelijk weer op de oude stek te laten terugkeren staat vanzelfsprekend ook op losse schroeven nu het de vraag is of de club kan voortbestaan.

Ook als de sleutelfiguren binnen de club vertrekken, is het zeer de vraag of voldoende goede vervangers te vinden zullen zijn om FC Amsterdam te laten voortbestaan voor al die senioren- en jeugdteams. Zoals iedereen weet die bij een sportclub is betrokken, is het geen sinecure ­geschikte kandidaten te vinden die bereid zijn het leeuwendeel van hun vrije tijd in zo’n vereniging te steken.