Is er vliegschaamte op vakantiebeurs voor bijzondere reizen? ‘Als je niet in een vliegtuig stapt, kom je ook nergens’

Inezia Tours organiseert vogel-, natuur- en fotografiereizen. Mevrouw Munters uit Heiloo gaat het ene jaar op een georganiseerde vakantie, en het andere jaar meestal naar Scandinavië. Desirée Kuperus van Inezia noteert haar gegevens. Beeld Marlies Wessels

“Weet u wat nou het mooie is van vogels?” zegt Eduard Opperman, reisleider van Inezia Tours. Voor zijn stand heeft zich een flink clubje mensen verzameld, geïnteresseerd als ze kennelijk zijn in het wel en wee van de gewervelde dieren. “Het mooie van vogels,” vervolgt hij, “is dat je ze overal ter wereld hebt.”

Nu de coronagolf in Europa langzaamaan wegebt, lijkt ook van vliegschaamte geen sprake meer. Na twee jaar van veelal noodgedwongen aan huis gekluisterd zijn, willen Nederlanders weer massaal op pad. Die schijn heeft het althans, als de vakantiebeurs voor bijzondere reizen daarvoor maatgevend is.

In de Amsterdamse Beurs van Berlage is het deze zaterdag 7 januari een komen en gaan van belangstellenden, die het wel zien zitten om gorilla’s te spotten in Oeganda, mozaïeken te zoeken in Jordanië of de zon onder te zien gaan in Oost-Turkije. “Het mag weer en het kan weer,” zegt organisator Boudewijn Richel. “En dat is goed om mee te maken.”

Ecologische voetafdruk

Ook het bedrijf van Eduard Opperman, gespecialiseerd in vogelreizen over de hele wereld, kreeg tijdens corona financieel harde klappen. Maar vandaag lokt zijn stand de ene na de andere vogelliefhebber. Ina en Corrie bijvoorbeeld, twee kortgekapte Amsterdamse dames in identieke rode jassen.

Dat ze bij Opperman zijn uitgekomen, is geen toeval: de 57-jarige reisleider geniet grote status in de vogelwereld. Achttien jaar was hij nog maar, toen hij als eerste Nederlander de Noord-Siberische geelsnavelduiker spotte, nota bene in de haven van Scheveningen. Inmiddels zijn al meer dan 5000 vogels voor zijn kijker gevlogen, ongeveer de helft van het totale aantal vogelsoorten wereldwijd. De meest speciale die hij ooit zag? “De kaalkopibus, een prachtvogel die ik in Marokko zag.”

In een tijd dat de aarde opwarmt en skigebieden in Zwitserland en Frankrijk transformeren tot toendra’s, heeft het iets dubbels, de drang om in Nieuw-Zeeland de inheemse kiwi eitjes te zien leggen, of in Madagaskar op zoek te gaan naar de bamboemaki. Corrie en Ina zijn de eersten om dit toe te geven. “We zetten onze ecologische voetafdruk, daarvan zijn we ons bewust. Anderzijds kan dankzij het toerisme geïnvesteerd worden in die vele prachtige natuurgebieden. Het mes snijdt aan twee kanten.”

Negatief reisadvies

En zo heeft iedereen zijn eigen argument om toch te dromen over die verre reis. Opvallend is de rij voor de kraam van Rosetta Reizen, onder meer expert in trips naar Iran, het land dat al maanden het decor vormt van hevige onlusten. “Het is nu onrustig, dat klopt,” erkent Theo van de Laar van het Eindhovense bedrijf. “Maar wie weet is het in april wél weer mogelijk om naar Iran te gaan. Het is zo’n prachtig land.”

Van de Laar heeft meer bestemmingen in de aanbieding. Soedan bijvoorbeeld, een land dat van de Nederlandse overheid een deels oranje, deels rood reisadvies krijgt. Desondanks zou hij er zo heen gaan. “Het is heel gek,” zegt hij. “Nederland geeft een negatief reisadvies voor Soedan, maar een lokale reisagent appte me onlangs nog: ‘niets aan de hand’. Ik bedoel maar: het is ook maar net hoe je een bepaald gebied beoordeelt. Ik durf te zeggen dat onze klanten veilig naar Soedan kunnen. Anders zouden we ze er niet heen sturen. En, vergeet niet: de mensen daar leven van het toerisme. Dankzij ons kunnen zij daar een brood kopen.”

Even verderop raakt Opperman maar niet uitgepraat over zijn vogels. Tot jolijt van de bezoekers voor zijn stand, die de wandelende vogelencyclopedie zichtbaar bewonderen. Wanneer ze hem vragen naar de bekendste vogel van Costa Rica rolt als vanzelfsprekend de naam van de bruine hokko over zijn lippen. Die van Mongolië? Ja, hè hè, de Kaukasische grote roodmus. En zeg je Sri Lanka dan zeg je uiteraard: de paradijsvliegenvanger.

“Weet je,” zegt Opperman als de reisbeurs langzaam op zijn eind loopt, “we zijn ons er allemaal van bewust dat we zuinig met de planeet om moeten gaan. En dat doen we ook op tal van vlakken. Alleen: je ontkomt er soms niet aan om een vliegtuig in te stappen. Want als je het níet doet, dan kom je ook nergens. Zo simpel is het natuurlijk ook.”