Is er nog plek voor studeren in het Nederlands?

International business management in het Engels is logisch. Maar wat hebben we aan Engelstalige studies psychologie, farmacie of 'dutch studies'?



Nederland heeft van alle niet-Engelstalige landen het hoogste aantal Engelse opleidingen. Van de universitaire bachelors is 20 procent volledig in het Engels, bij de masteropleidingen is dat 70 procent.



Minder toegankelijk

In heel Nederland trekt dat inmiddels zo'n 100.000 internationale studenten, in Amsterdam 10.000. Aan de UvA volgt nog bijna 60 procent een Nederlandstalige opleiding, aan de Universiteit Twente studeert 72 procent al in het Engels



Minister Ingrid van Engelshoven kondigde deze week aan onderwijsinstellingen tekst en uitleg te vragen over de groei van opleidingen in het Engels. Ze wil voorkomen dat het onderwijs voor Nederlandse studenten minder toegankelijk wordt. Ook Kamerleden en studenten wonden zich op over de verengelsing.



Matig niveau

Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) maakt zich zorgen, vooral over het tempo waarin opleidingen Engelstalig worden. "Er moeten Nederlandse alternatieven blijven. Academisch Engels is best lastig. Het vwo bereidt je er niet op voor. En docenten moeten daar ook in geschoold worden," zegt hij, doelend op het soms matige niveau van Engels van universitaire docenten.



Daarnaast klinkt er vrees voor ongelijkheid: want wie rijke en kosmopolitische ouders heeft, krijgt automatisch een voorsprong en heeft minder moeite met Engels op de universiteit.



Kantelpunt

De internationalisering past wel in een trend. Ook Frankrijk trekt steeds meer buitenlandse studenten en Duitsland ziet elk jaar het aantal studerenden van buiten groeien. Daar speelt nog geen discussie hierover.