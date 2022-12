Is de Recht Boomssloot na vier jaar eindelijk dicht, ligt de straat een dag later alweer open

Vorige week dinsdag werd de Recht Boomssloot op zes plekken opengebroken. De straatstenen lagen er net een dag, na vier jaar durende werkzaamheden in de straat. Beeld Daphne Lucker

De verzakkingen van de Amsterdamse kademuren, daar gaan we de komende jaren nog veel lol aan beleven. Na jarenlang verwaarloosd onderhoud worden bruggen en kades nu structureel aangepakt. Bijkomend probleem: door die werkzaamheden vinden weer nieuwe verzakkingen plaats.

Bewoners aan een gracht zullen ermee moeten leren leven. Opengebroken straten, geblokkeerde doorgang, een nooddam in het water en heel veel zand. De enige die hierover nog meer kopzorgen heeft, is de boekhouder van de Stopera.

Opgeschoven kade

Ook in de Recht Boomssloot, een rustiek grachtje tussen de Nieuwmarkt en de Oudeschans, was het prijs. De werkzaamheden duurden al met al vier jaar. Eerst de ene kant, en dat was hard nodig ook. De kade was daar al zo’n twintig centimeter naar het water opgeschoven.

Daarna bleek dat toch ook de andere kant aangepakt moest worden. Dat moest opnieuw worden aanbesteed, en dat leverde de nodige vertraging op. Jammer, vervelend, maar alle begrip, ook van bewoner Joost Geise (78). Door de verzakking van zijn huis had hij al een aantal ernstige lekkages en ook de drinkwaterleiding begon mee te geven.

Geise: “De verzakkingen zijn een intens probleem. En naar verhouding is het best goed gegaan.”

Over zand en bouwplaten

Alleen het afgelopen jaar. Over het opnieuw inrichten van een stukje straat, 300 meter slechts, is een jaar gedaan. “Al die tijd kon ik alleen te voet en over bouwplaten en zand naar mijn huis,” zegt Geise. “Er bleek een probleem met de plek van rioolputten en de plek waar de architect bomen wilde plaatsen.”

Hoe dan ook, na nog een vertraging van drie maanden, werd de straat vorige week maandag dan eindelijk opgeleverd. Tot ’s avonds laat waren ze daarmee bezig. Geise: “Iedereen leek blij.”

Dinsdagochtend. Op zes plekken werd de Recht Boomssloot opengebroken. Straatstenen die er net een dag lagen dus.

“Volgens de werklieden voor het plaatsen van rioolputten,” zegt Geise. “Dat schoot me toch wel in het verkeerde keelgat. Blijkbaar wordt elke klus door de gemeente uitbesteed aan een andere partij, maar is dit nu een werkwijze om de burgers uit te leggen dat de gemeente zo efficiënt en kostenbewust mogelijk probeert te handelen?”

