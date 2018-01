Is de overlast van Airbnb nu opgelost?

Woensdag maakte de gemeente bekend dat eigenaren hun woning nog maar 30 dagen in plaats van 60 dagen per jaar mogen verhuur via sites zoals Airbnb.



Hotelier Nico Evers, bestuurslid van Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Amsterdam, is kritisch. "Vakantieverhuur voor een periode van dertig dagen is natuurlijk prachtig, maar het staat of valt bij het handhaven. Er was tot nu onvoldoende controle en toezicht. Als dat niet verandert, is die nieuwe grens zinloos.