Is de liquidatie van Feller een voorbode voor meer geweld in Zuidoost?

Dinsdagmiddag werd in de Kloekhorststraat mogelijk geschoten. In deze straat woont de familie van Genciël Feller. Beeld Paul Vugts

Ineens bezat Genciël ‘Genna’ Feller al die spullen die zo haarfijn pasten in het klatergouden gangsterleven dat hij nastreefde. Hij liet ze zien ook. Meerdere paren peperdure Louboutins (in zijn kringen gewilde schoenen), een sportieve matgrijze Mercedes om, letterlijk, op te leunen voor de foto, een dikke ‘klok’, het geld om het er van te nemen in de club.

Nadat hij in de nacht van 3 op 4 augustus met zeker acht kogels was beschoten bij het huis van zijn vriendin in Almere – drie kogels staken nog in zijn lichaam – trof de recherche volop luxe spullen in haar huis die de begin-twintiger nooit legaal had kunnen betalen.

Op straat in Amsterdam-Zuidoost vrezen ze te weten waar dat geld vandaan kwam. Van een partij van honderden kilo’s cocaïne die Feller en zijn vriendin zouden hebben gestolen van een grote crimineel, eveneens van Surinaamse origine. Een crimineel die het niet pikt dat hij voor miljoenen handel kwijt is, die de vrienden volgens de verhalen hadden moeten ‘stashen’ (opslaan).

Is de liquidatie van Feller, maandag in Willemstad, Curaçao, een voorbode voor meer geweld? De angst zit er goed in.

Nieuwe onderwereldvete

Dinsdag aan het begin van de middag werd de onrust nog aangewakkerd toen in de Kloekhorststraat, waar Fellers familie woont, knallen klonken. Schoten, naar de overtuiging van getuigen. De straat werd urenlang afgezet, een politiehelikopter zocht mee naar de dader(s). Die werden niet gevonden, en hulzen evenmin – al zijn er ook wapens (revolvers, wapens voorzien van een hulzenvanger) die geen hulzen uitwerpen, dus dat er inderdaad was geschoten valt niet uit te sluiten.

Het maakt ook weinig uit, want de sfeer onder de straatjongens in Zuidoost is hoe dan ook beklemd. Al weken gaat het gerucht over een nieuwe onderwereldvete en de liquidatie van Feller wordt gezien als bewijs dat het menens is.

Ondertussen zitten tal van jonge vrienden en kennissen al voor lange tijd vast voor betrokkenheid bij grof geweld zoals onderwereldmoorden.

Zelf had Feller na zijn ontsnapping aan de dood begin augustus nóg een theorie over de dreiging. Zou die niet kunnen komen uit de hoek van de 24-jarige Orpheo Gefferie, net zoals zijn vriendin afkomstig uit Almere en ook een bekende in de Bijlmer? Die was op 18 mei in Fellers bijzijn doodgeschoten tijdens een uitgaansruzie in parkeergarage The Bank Rembrandtplein, naast de ook onder jonge criminelen uit Zuidoost populaire clubs Blue Ivy en Air aan de Amstelstraat.

Fellers vriend Erxinio Luntungan (20) wordt nog altijd internationaal gezocht omdat hij de fatale schoten zou hebben gelost. Vriend Darnell T. (21) zit nog vast omdat hij Luntungan het wapen zou hebben aangegeven.

Feller was die nacht gearresteerd omdat hij ook in een taxi was gevlucht, maar kwam snel vrij omdat op de bewakingsbeelden is te zien dat hij vooral een sussende rol speelde.

Dat hij nu in Curaçao is vermoord, doet zijn omgeving eerder denken aan wraak voor die ‘rip’ (drugsdiefstal) dan aan een represaille voor dat nachtelijke uitgaansgeweld.

Dat op Florijn, vlakbij de Kloekhorststraat, dinsdagavond een zwaargewonde viel door een steekpartij, kan heel goed los staan van al het vuurwapengeweld. Dat het barre weken zijn in Zuidoost, met ook al de liquidaties van crimineel Inchomar Balentien (33) in juli en Julian Curiel (28) in augustus, maakt indruk. Helaas meer indruk dan de inmiddels twee demonstraties tegen dat aanhoudende steken en schieten, al kunnen goede bedoelingen nooit kwaad.