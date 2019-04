Is de grap van het Haga Lyceum geslaagd te noemen?

Het Parool tuinde er ook in. Net als het ANP, de NOS, De Telegraaf, AD, NRC Handelsblad: nagenoeg alle media meldden dat Arnoud van Doorn, de tot moslim bekeerde ex-PVV'ers, interim-directeur van het Cornelius Haga Lyceum werd. Het was opmerkelijk, maar ook weer niet totaal onlogisch nieuws: Van Doorn is al nauw betrokken bij de omstreden islamitische school in Amsterdam-West.



Aan het begin van de middag, de krant was al naar de drukker, bleek waarvoor al werd gevreesd: het bleek te gaan om een 1 aprilgrap. "We danken de media die ons geholpen hebben om een (in Nederland) vanaf het jaar 1561 bestaande traditie levend te houden," stond in het triomfantelijke bericht op de website van school. Ook op de redactie van Het Parool klonken, ondank alle slagen om de arm in de berichtgeving, een paar onchristelijke en -islamitische krachttermen.



Pijnlijk

In een 1-aprilgrap trappen is voor iedereen pijnlijk, maar voor organisaties die aan het achterhalen van de waarheid hun bestaansrecht ontlenen is het extra gênant. Nieuwsredacties zijn in de weken voorafgaand aan de nationale grappendag extra scherp, niet zelden gaat er nog een waarschuwend mailtje rond: "Let op: 1 april komt eraan. Trap er niet in."