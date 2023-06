Irritatiezone of constructief overleg: welke weg kiest de Partij voor de Dieren?

De Partij voor de Dieren verliest voor de tweede keer in nog geen jaar tijd de fractievoorzitter. Nadat Johnas van Lammeren vorig jaar wethouder was geworden in Amersfoort, is het nu Jennifer Bloemberg die vertrekt. Ze wordt in juli bestuurder bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en wordt daar verantwoordelijk voor de Amsterdamse wateren.

Bloemberg is het afgelopen jaar bekend geworden doordat ze het debat over de Hoofdgroenstructuur ontketende met een opinieartikel in Het Parool. Beschermd groen zou volgens haar door dit college te veel worden aangetast. Het leverde protestacties van klimaatactivisten op de Stopera op, onnavolgbare debatten en er komt een referendum waarbij niemand zal begrijpen waarop hij kan stemmen.

Het is Bloemberg gelukt om groen weer hoog op de politieke agenda te krijgen en het is aan haar opvolger om hierop voort te borduren. De kans is groot dat Anke Bakker dit gaat doen. Zij werd eerder ook genoemd, wordt gezien als een groot politiek talent en gaat de debatten constructief en inhoudelijk aan. Niet onbelangrijk in de politiek: de persoonlijke band met andere partijen is ook goed.

Haar compagnon is Judith Krom. Sinds een jaar zit ze in de raad en ook hier geldt: veel talent. Onverschrokken gaat ze zonder ervaring de confrontatie aan met andere partijen. Een eerste succesje wist ze vorig jaar te halen: er is een meerderheid voor meer plantaardig eten in de gemeentelijke organisatie.

In tegenstelling tot veel andere politieke partijen zit het hier intern wel goed, al moet ook gezegd worden dat de groene linkse ideeën waarmee de PvdD het de coalitie écht moeilijk maakt nog uitblijven. Het is dit eerste jaar vooral een beetje happen, maar nog niet bijten. Geen grote ideeën die ze als linkse waakhond door de raad krijgen.

De partij is electoraal al jaren groeiende in Amsterdam. Een sleeping giant. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar stemde 7 procent van de Amsterdammers op de PvdD, bij de provinciale verkiezingen dit jaar was het 12 procent. Over een paar jaar zou het zomaar een bestuurspartij kunnen zijn, maar dat hangt van de koers af die Bakker en Krom in gaan zetten.

Gaan ze, zoals de afgelopen jaren vaak gebeurde onder Van Lammeren, in de irritatiezone van GroenLinks zitten? Gaan ze er zo fel in dat de coalitie uit principe geen zaken meer met ze wil doen? Of kiezen ze ervoor, nu ze landelijk steeds vaker bestuurders afleveren, constructiever te zijn in de raad? Dat kan door kritisch te blijven op zaken als de Meervaart of de windmolens, maar dit niet meer te doen ten koste van persoonlijke relaties.

Mocht het de tweede lijn worden, zouden ze over vier jaar zomaar zelf het beleid over beschermd groen in de stad kunnen bepalen.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.

