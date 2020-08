Irritatie groeit in drukke Javastraat: ‘Stoep moet breder’

Mensen hebben in de Javastraat moeite elkaar te ontwijken en zo aan de coronaregels te voldoen. Beeld Jean-Pierre Jans

Drie mannen slenteren door de ­Javastraat, keurig op een rijtje, druk met elkaar in gesprek. Een oudere vrouw komt hen tegemoet. Ze trekt een boodschappenkarretje achter zich aan en ziet een confrontatie aankomen. De mannen, ze kijken niet op of om, hebben niets in de gaten. Op het laatste moment wijkt de vrouw uit. “Kan je niet een beetje uitkijken? Corona, hoor! Corona!” De mannen lachen wat en wandelen door. “U had toch ruimte genoeg?”

De vrouw blijkt Kitty Duivenbode, al jarenlang inwoner van de Indische Buurt. ‘Halverwege de tachtig’ is ze en ze ergert zich al maanden aan het onvermogen van een deel van de gebruikers van de Javastraat om afstand te houden. “Het kán wel, de stoepen zijn breed genoeg. Maar het interesseert veel mensen gewoon niks.”

De Javastraat is een straat met een mix van winkels en horeca. De sfeer is vaak ontspannen. Maar sinds de corona-uitbraak lopen de spanningen soms op.

De maat is vol

Het noopte het stadsdeel in mei al tot de invoering van eenrichtings­verkeer voor voetgangers. Pylonnen en neergekwaste richtingwijzers moesten helpen, maar niemand trok zich er iets van aan. De maat is nu vol, zegt bewoonster Anne van Dooren. “Afstand houden is vanaf dag één onmogelijk, het wordt in deze straat steeds onprettiger. Wij houden van deze buurt, van de ongepolijstheid. Maar de charme gaat zo verloren.” Van Dooren ging al in overleg met het stadsdeel. Haar oplossing, en die van medestanders: geef voetgangers meer ruimte. “Door het invoeren van eenrichtingsverkeer voor auto’s. Dan kun je meer ruimte op stoepen ­maken. En de horeca krijgt wat meer ruimte voor terrassen.”

Opgefokt

Het is een structureler probleem, zegt Van Dooren. “Deze straat is te breed, door de inrichting nodigt hij uit tot dubbelparkeren. En dat doet iedereen. Het wordt voor fietsers en overstekers steeds ingewikkelder. Mensen raken opgefokt, er wordt getoeterd en er ontstaan opstootjes.”

Ook Yassin Berohoun denkt dat de straat met minder auto’s rust krijgt. “Waarom zouden hier zoveel auto’s moeten rijden? Iedereen zit in zijn eigen hokje, dat is helemaal niet gezellig. Mensen zijn geïrriteerd.”

In het supermarktje Lale Kasabi zijn de meningen verdeeld. De eigenaar vindt dat het nu prima gaat. “Niets veranderen.” Klant Josien zegt het wel jammer te vinden van al die auto’s. “Dat geeft geen prettig beeld.” Een man in de rij is het daar weer helemaal niet mee eens. “Automobilisten moeten hier kunnen komen, toch? Mensen moeten niet zo zeuren, het wordt hier al zo tuttig.”

Stadsdeel Oost zegt bekend te zijn met de problemen. Een woordvoerder: “We doen in de Javastraat veel om de openbare ruimte zo veilig mogelijk in te richten.” Eenrichtingsverkeer voor auto’s is een grote wens, maar lastig. “De coronabus is vaak geweest om in verschillende talen op te roepen afstand te houden. We roepen mensen nogmaals op om hun verantwoordelijkheid te nemen: maak geen gezinsuitje van het winkelen.”