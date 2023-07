Irritatie bij Amsterdammers om kapotte flessenautomaten: ‘Het grootste probleem zijn de restjes in de blikjes: suiker gaat plakken’

Vanaf 1 april zit op elk blikje 15 cent statiegeld. Beeld Joris van Gennip

Een willekeurige scène bij de Albert Heijn in de Celebesstraat in Oost. Een man met drie volle plastic zakken verontschuldigt zich tegen de rij achter hem. “Vijftig blikjes,” zegt hij. Het inleverapparaat weigert sommige blikjes, de man blijft het proberen. Aan de achterkant van het apparaat zijn twee Albert Heijnmedewerkers bezig de blikjes meteen af te voeren. Toch loopt het apparaat tot twee maal toe vast.

En dit was vorige week, toen het apparaat het tenminste nog deed, af en toe dan. Sinds enkele dagen is ie voortdurend ‘defect’.

Vanaf 1 april zit op elk blikje 15 cent statiegeld en dat trekt nogal een wissel op het inleversysteem in de supermarkten. Een oproep aan Paroollezers illustreert dat de ellende met haperende en defecte flessenautomaten wijdverbreid is in de stad.

Sinterklaaszakken vol blikjes

‘Het is al weken een ramp,’ schrijft lezer Michiel Huijsman. ‘Je gaat met dat spul van supermarkt naar supermarkt en naar een derde, maar overal zijn de innameapparaten kaduuk. Tenslotte zeul je het hele zaakje maar weer mee naar huis. Vertel mij niet dat die apparaten niet in een dag te repareren zijn.’

‘Als ik tegenwoordig mijn blikjes wil inleveren bij mijn Albert Heijn in Nieuw-West moet ik om 08.00 uur voor de deur staan, anders staat er een niet-aflatende rij van veelal mannen met sinterklaaszakken vol blikjes,’ schrijft Cora Cater.

‘Afgelopen zaterdag was ik zo gefrustreerd dat ik de lege blikken bij AH gewoon in de prullenbak heb gegooid,’ schrijft Petra Böckler. ‘In De Pijp waren de automaten bij Dirk van den Broek, de Jumbo en de AH stuk.’

‘Hoe sympathiek het idee van statiegeld op blikjes ook is, inmiddels vind ik het bloedirritant,’ schrijft Chris Maagd. ‘In de supermarkten in West en Nieuw-West waar ik regelmatig kom, werken de emballagemachines letterlijk negen van de tien keer niet. In het begin stond er vaak nog ‘defect’ of ‘storing’, maar bij de AH op de Bos en Lommerweg staat nu soms doodleuk: ‘Deze automaat staat tijdelijk uit.’ Ik denk dat de supermarktmanagers er ook compleet moedeloos van worden.’

Opstartproblemen

Het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten, beschikt niet over exacte cijfers van het aantal storingen of defecte automaten. “Maar het klopt dat er sprake is van opstartproblemen,” aldus een woordvoerder. “Het gaat nog niet op alle plekken zoals gewenst; heel vervelend voor klanten die hiermee te maken hebben.”

Volgens het CBL doen supermarkten er alles aan de opstartproblemen zo snel mogelijk te verhelpen. De woordvoerder: “Statiegeld op blik is nieuw en vraagt om ander gedrag van de consument dan bij petflesjes. Zo moet de streepjescode dus goed zichtbaar zijn en dienen de blikjes idealiter goed uitgeschud te worden, zodat ze geen, of zo min mogelijk vocht achterlaten in de machines.”

Dat de nieuwe milieuregel voor veel extra werk en geïrriteerde klanten zorgt, deert de branche volgens de woordvoerder niet: “Het is een goed middel om zwerfafval tegen te gaan en we zijn ervan overtuigd dat de opstartproblemen zullen worden opgelost en dat consumenten het statiegeldsysteem voor zowel petflesjes als blik zullen omarmen.”

Extra schoonmaken

Volgens een woordvoerder van Albert Heijn, verreweg de grootste supermarktketen in Amsterdam, gaat het inleveren van blikjes steeds beter. “We zien dat klanten steeds meer wennen aan het feit dat er statiegeld op blikjes zit. Wat goed gaat, is dat klanten de blikjes ongedeukt inleveren, waardoor de barcode goed te scannen is. Lange wachttijden verschillen erg per winkel en per tijdstip. In de drukste winkels gaan we daarom enkele extra automaten bijplaatsen om de drukte op te vangen.”

Landelijk gaat dat om veertig winkels. Hoeveel daarvan in Amsterdam, kan de woordvoerder nog niet zeggen.

Het grootste probleem wordt veroorzaakt door restjes in blikjes. De woordvoerder: “Hier kunnen de systemen niet goed tegen en het zorgt ervoor dat in de winkel extra moet worden schoongemaakt. We zijn bezig de inname-apparatuur aan de achterkant in een groot deel van onze winkels te vervangen zodat dit beter gaat.”

Plakkerige suikerrestjes

Voor het precieze aantal storingen in Amsterdam verwijst Albert Heijn naar Statiegeld Nederland, maar ook hun woordvoerder zegt niet over cijfers te beschikken. “De machines zijn niet ons eigendom.”

Die zijn van Tomra, de producent van de inlevermachines. “Het aantal storingen is moeilijk te zeggen,” zegt directeur René Hissink. “Dat verschilt per dag. Het is sowieso drukker door het inleveren van blikjes, en ook is ons machinepark nog niet optimaal geschikt voor blik.”

Tomra heeft 4300 flessenautomaten in Nederlandse supermarkten. In Amsterdam staan ruim driehonderd apparaten, waarvan zo’n honderd bij een Albert Heijn. Hissink: “Landelijk schat ik het aantal storingen op vijf procent, in Amsterdam zal dat niet anders zijn. Bijna alle storingen zijn te relateren aan schoonmaak.”

Jaarlijks worden 1,5 miljard flessen met dop ingeleverd. Daar komen nu nog eens 2,5 miljard blikjes bij. Hissink: “Daarom zijn we druk bezig het aantal inleverapparaten uit te breiden, maar het grootste probleem zijn de restjes in de blikjes. Dat is vaak suiker en suiker gaat plakken. Dus moet je het apparaat iedere dag schoonmaken, want als je één dag overslaat, wordt het nog plakkeriger en lastiger schoon te maken.”

Dat is wel flink extra werk voor de supermarkten. Hissink: “Supermarkten krijgen 2 tot 4 cent per item. Dat lijkt weinig, maar met 4 miljard items per jaar is dat een behoorlijk bedrag, tussen de 8 en 16 miljoen euro. Alle extra handelingen kunnen daarvan gefinancierd worden. Met extra handjes voor de schoonmaak kun je heel veel stilstand voorkomen.”

Over de auteur: Hans van der Beek werkt al ruim 25 jaar voor Het Parool. In het verleden had hij populaire rubrieken als Hans Halveert en Schuim, nu schrijft hij vooral Amsterdamse achtergrondverhalen en reportages.