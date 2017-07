Irakese homoseksuele asielzoeker krijgt toch verblijfsvergunning

Dat zegt zijn advocaat Oscar Hammerstein dinsdag. Staatssecretaris Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff heeft de man in tweede instantie toch asiel verleend, nadat de rechtbank in juni had bepaald dat de eerste aanvraag niet zorgvuldig was beoordeeld.



De staatssecretaris twijfelde eerder aan de geaardheid van de jongen, omdat hij niet duidelijk genoeg had verklaard wanneer hij zeker wist homoseksueel te zijn. Het bewustwordingsproces is een belangrijk onderdeel in de asielprocedure.



Verklaringen

Op basis van verklaringen en foto's die onderbouwen dat de Irakees wel homoseksueel is, en zo ook door zijn omgeving wordt gezien, krijgt de jongen nu een verblijfsvergunning voor vijf jaar.



Ook de verklaringen van zijn Amsterdamse partner en het feit dat de jongen gevaar loopt bij terugkeer naar Irak als homoseksueel is meegenomen in de beoordeling.



Volgens advocaat Oscar Hammerstein is de uitspraak van belang omdat andere homoseksuele asielzoekers zich erop kunnen beroepen. "Enkel het zelfacceptatieproces als beoordeling is dus niet genoeg blijkt uit deze rechtszaak," aldus de advocaat in juni.



Vlucht

De 26-jarige Irakees vluchtte in 2015 omdat hij vanaf zijn twaalfde stelselmatig misbruikt werd door zijn oom en diens vrienden, en bang was vermoord te worden door zijn familie vanwege zijn geaardheid.



Het is niet de eerste keer dat er discussie is over de vraag of een asielzoeker wel of niet voldoende homoseksueel is. In mei werd de 29-jarige Sahir teruggestuurd naar Irak omdat hij 'niet homo genoeg' zou zijn.